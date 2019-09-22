台吉建交時「中國監測站死守」　前駐吉里巴斯大使：像隨時要回來

▲吉里巴斯與我國斷交。（圖／記者李毓康攝）



記者丁維瑀／綜合報導

太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）20日突然決定與我國斷交，台灣邦交國剩下15國。駐洛杉磯經文處長朱文祥曾為駐吉國大使39個月，他憶起駐任期間，中國在吉國的航太監測站並未百分之百撤離，似乎「隨時都要回來」。

《中央社》報導，朱文祥2012到2015年期間曾駐吉里巴斯，被問及斷交一事，他表示中國2003年前在有「太平洋肚臍眼」之稱的吉國建立太空監測站，直到吉國與我國建交後，因為吉國的戰略位置太過重要，中國仍沒有完全撤離航太監控站，還有上鎖的器材留在宛如碉堡的建築物中。

朱文祥想起，有次中國派出30艘海測船，分別在太平洋展開定位，美國得知後也從關島出動許多戰鬥機巡航。他形容一切就像《星際大戰》電影，場面相當壯觀。

謝永生同學的筆記： 我有一個大學的老同學朱文祥，學校畢業後，即加入外交部任職。他現在已是台灣派任吉里巴斯的全權大使，所以我應該尊稱他為朱大使閣下。以下是他寫給我們班簡介他駐在國的民情風俗，讀後讓我大開眼界，也更深深佩服我們在國外為國家努力... 由朱文祥發佈於 2019年9月21日 星期六

吉里巴斯人口約11萬人，索羅門群島16日宣布轉與中國建交後，吉國也接著向台灣說再見。我外交部則表示，目前與4個太平洋友邦維持密切關係，不必過於擔心，但外館仍會留意當地情勢。

南太平洋一直是台灣爭取外交的據點，吉國轉向後，我國在太平洋只剩下4友邦，分別是吐瓦魯、諾魯、帛琉與馬紹爾群島。《衛報》指出，中國對總統蔡英文施加壓力，努力挖走台灣邦交國，時間點就在明年1月即將舉行的總統大選前。

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