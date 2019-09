「要用B2轟炸機解決擅闖51區民眾」　美軍方道歉：絕對不是國防部立場

▲美軍方要用「B-2幽靈戰略轟炸機」對付民眾的一則推文引起爭議。(圖/翻攝美國空軍官網)

美國神秘51區有外星人的謠言流傳已久,民眾日前號召萬人前往該軍區外頭「快閃」,結果只有零星的100多人到場。面對這樣滑稽的鬧事,美國軍方單位卻出包讓事件層級上升,竟在推特宣稱要用B-2幽靈戰略轟炸機驅趕擅闖51區的名眾。軍方事後也為推文內容道歉。

這次響應號召的網友多為2000年後出生的「千禧世代」,他們在網路上大開玩笑,要穿著外星人服裝到51區打卡拍照,甚至不少人說要用動漫《火影忍者》裡的忍者步姿(疾跑時雙手臂朝後伸直,向前傾壓低身子),闖進禁區一探究竟。

▲不少美國民眾喜歡看《火影忍者》,甚至戲稱要用忍者步姿跑進51區。(圖/翻攝自「火影忍者」)

根據美國《環球新聞》(Global News)報導,「國防視覺資訊發布服務單位」(Defense Visual Information Distribution Service,DVIDS),週五針對在臉書發起活動要湧入內華達州(Nevada)51區的民眾發布推文,「如果#千禧世代企圖突襲51區,這就是他們最後會看到的東西。」附在該則推文上的照片正是一架B-2幽靈戰略轟炸機。

貼文立刻引來爭議,認為軍方暗指要用強大戰機「解決」闖入重地的「小屁孩們」。隔天DVIDS發出推文道歉,表示20日令人驚訝的推文是員工用自己的權限帳號發布的,「絕對不代表國防部的立場。內容非常不恰當,我們也為這起錯誤道歉。」

事實上,美國軍方的言論失當幾乎每年都要發生1、2次,2018年12月31日新年前夕,作為國家核武軍工廠的監督者,美國戰略司令部(U.S. Strategic Command)才為了一則推文道歉。該則推文表示,如果有必要的話,將會投下比紐約的「時代廣場球」更大、更大的東西。

同年稍早,美國空軍還在推文中自以為幽默,將殺死阿富汗塔利班分子的行動和著名的「Laurel或Yanny爭論」相提並論,最後也是道歉收場。

