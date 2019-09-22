《返校》上映中！尹立爆「上面交代不宜支持」　高市文化局駁斥：政治操作

▲前文化局長尹立質疑市府不支持國片《返校》。（圖／翻攝尹立臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

國片《返校》在9月20日上映後，引發熱烈討論，除了劇情以外，現在連宣傳也成了話題。前高雄市文化局長尹立就在臉書PO文，直指《返校》在高雄上映卻異常冷靜，本來是最支持國片的城市，「高雄人」投資的代表神隱了，幾乎也沒宣傳，「原來是上面交代不宜支持，民主走到今天，政治影響創作表現，原來說是100分的都是0分。」

前高雄市文化局長尹立，除了在自己臉書上推薦國片《返校》，還指出《返校》是由「高雄人」參與投資的國片，尤其部份場景還在黃埔新村拍攝，但在高雄上映卻異常冷靜，本來是最支持國片的城市，但如今「高雄人」投資的代表神隱了，也無幫忙辦理首映，幾乎也沒宣傳，尹立表示「原來是無奈，上面交代不宜支持，民主走到今天，政治影響創作表現，原來說是100分的都是0分」。

▲高雄市府文化局影視發展中心主任、電影館代理館長楊孟穎也主動留言回應澄清。（圖／翻攝尹立臉書）

在尹立發文後，高雄市府文化局影視發展中心主任、電影館代理館長楊孟穎也主動留言回應澄清，表示高市府文化局在勘景、協拍及後續行銷宣傳都給予全力協助，並沒有所謂上級指示不支持的狀況，她說，除補助高雄首映會等行銷費用，依慣例在公車燈箱，文化高雄月刊、高雄捷運站CF播映等慣例行銷通路，一樣都沒少，另外在高雄電影節今年度特別企劃的「高雄人」專題，《返校》的特別放映也在其中之列，「請不要憑沒有根據的說法，持續傷害我們。」

高雄市文化局強調，「市府對高雄人投資影片均全力支持，請不要憑個人想像，捏造事實，更不要傷害競競業業的同仁」。文化局指出「高雄市政府對於《返校》的協助除了投資拍攝之外，對於勘景，協拍以及後續的行銷宣傳，均給予全力的支持與協助，絶無所謂上級指示不支持的狀況。對於前任局長持續以文化局為戰場，一再以不實言論抹煞文化局全體同仁的努力而感到不解，呼籲勿因政治操作，昨是今非，無限上綱。」