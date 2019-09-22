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挑戰洪慈庸！　台灣民眾黨提名台中里長張睿倉參選立委

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▲台灣民眾黨提名張睿倉參選立委，挑戰洪慈庸。（圖／台灣民眾黨臉書）

▲台灣民眾黨提名張睿倉參選立委，挑戰洪慈庸。（圖／台灣民眾黨臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台灣民眾黨22日召開記者會，提名台中市大雅區上雅里長張睿倉參選立委，張的主軸「大膽起步」，希望藉由他的大膽參選，喚起年輕人不再對政治冷感，否則只會讓統治者更加腐敗，現任立委共洪慈庸回說，尊重每個人參選的權利，未來若再加上台中市副市長楊瓊瓔，將形成三腳督選情。

台灣民眾黨上午由黨主席柯文哲宣布首波8個區域立委提名名單，其中台中市第3選區（潭子、大雅、神岡和后里）提名現任里長張睿倉參選，挑戰無黨籍立委洪慈庸，洪透過秘書簡短回應，尊重參選權利，楊瓊瓔幕僚則說，何時參選會在適當時機公布。

35歲的張睿倉在記者會上表示，2012年踏入政治，2014年投入政治，擔任2屆里長，年輕一代的厭世，起因於社會階級不流動，台灣政黨早已輪替，GDP成長1倍，但人民薪水凍漲，低薪高房價，讓年輕人喘不過氣來，台灣20年來的空轉，證明台灣需要第三勢力的崛起，因此他選擇加入台灣民眾黨，目標就是前進國會。

這次他的競選主軸是「大膽起步」，希望讓選舉充滿正面、理性、對話，而不是仇恨、對立，他的大膽參選，就是要激起年輕人對社會土地的熱愛，不要再對政治冷感，年輕人愈冷感，統治者愈腐敗。

張睿倉曾擔任過市議員吳顯森的秘書，得知張要參選立委，吳說，張會當選里長都是他幫忙輔選，後來發現張在選民服務上不夠敬業，所以他去年就辭退秘書職務，至於張的選情，吳很坦白的說並不看好。

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