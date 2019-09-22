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侯友宜po市長出訪開箱文　行李中竟然有「小紅」！

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▲市長出訪開箱文。（圖／翻攝自臉書）

▲侯友宜出訪開箱文。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜訪泰國考察，22日一早在臉書po出「市長出訪」開箱文，跟上最夯社群哏。侯友宜說，他出國裝備很簡單，一個行李箱，身上背一個雙肩背包，除了必備的衣物鞋襪、太陽眼鏡、電動刮鬍刀、腹瀉常備用藥等，值得注意的是，他依然帶著「小紅」（防災背心），若台灣傳出颱風來襲的消息，他隨時應變。

侯友宜每次出訪都不忘準備防災背心，他7月出訪北歐期間，台灣遭遇輕颱丹娜絲侵襲，荷蘭時間凌晨4點穿著防災背心與新北災害應變中心進行視訊，會議後決定立即返台，當時他說，無論何時何地永遠做好作戰準備，出國也要帶上「小紅」才安心，防患於未然是第一原則。

另外，侯友宜這週參訪泰國創新經濟促進局(Creative Economy Agency, CEA)，受邀參加「2020曼谷設計週」，雙方針對設計產業與城市美學廣泛交流。

泰國文創設計產業產值占GDP約2成，屢屢在國際上大放異彩，侯友宜表示，文創不分疆域種族，希望能多與泰國交流，一起腦力激盪，催生更多元的思維；接待侯友宜的CEA執行董事Apisit Laistrooglai也邀請新北市參加明年的「2020曼谷設計週」。

侯友宜指出，曼谷設計週邀集各國城市參加，結合前衛設計與商業行為，展現多元文化也帶動經濟，非常適合作為新北市推廣創意設計產業的借鏡。他也提到，未來可採區塊個別經營方式，各區塊在每週提出創新設計，大方秀出成果；市府則負責提供資源給學生、老師及設計團隊，同時媒介商業交易平台。

侯友宜說，區塊個別經營模式，除了提升市民美學素養，所留下的成品，還能翻轉新北城市風貌。Apisit Laistrooglai則表示，泰國政府很重視文創產業，他們支持有創意想法的民眾，包括手工藝者、餐廳、廚師等，也支持有創意的空間改造及商業模式，非常歡迎新北市前往交流。侯友宜與市府團隊將離開東南亞出訪行程的第二站曼谷，前往越南胡志明市。

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