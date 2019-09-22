煉油廠照曝光！急從歐美調設備重建　沙國：9月底恢復石油產量

▲阿美石油公司開放媒體近距離拍攝。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

沙烏地阿拉伯「阿美石油公司」（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）21日在發給全員工的信件中指出，該公司在受到攻擊後，會比以往任何時刻都更強大，且承諾會在本月底恢復所有石油生產，「在這樣的時刻，我們更應迅速進行恢復工作，否則對石油市場和全球經濟，會造成更破壞性的影響。」

▲從歐美緊急進口設備重建。（圖／路透）



阿美石油公司的阿布蓋格（Abqaiq）及胡賴斯（Khurais）油田石油設施14日遭到無人機攻擊，大火造成設備嚴重損壞，且全球原油產量減為每日570萬桶，等於縮減了一半的產量。納瑟在發給全體員工的信件中表示，敵人原本打算摧毀阿美石油，沒想到激勵了全體7萬名員工，「大家迅速地恢復元氣，讓阿美石油在這次事件中，比以往任何時刻都要強大。」

▲▼數千員工投入，預計9月底恢復產量。（圖／路透）



納瑟強調，在攻擊事件後，每分每秒都相當重要，「若沒有迅速採取行動，立即控制火勢，並盡快恢復工作的話，對石油市場和全球經濟都會造成更具破壞性的影響。」事件發生後6天，阿美石油也開放記者前往攻擊現場，數千名員工與承包商被調往攻擊廠區，再從歐美進口設備，盡力在最短的時間內重建受損的設施。

納瑟表示，目前的產量已經逐漸恢復，也沒有任何一艘國際客戶的訂單被取消或延誤，「我們有繼續為世界提供能源的使命。」阿美石油公司預計在9月底前恢復原本的產量，幸運的是這兩起攻擊事件皆未造成員工傷亡。

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