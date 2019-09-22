「學姐」黃瀞瑩列不分區名單？柯文哲：給她最大的自主性

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣民眾黨立法委員提名記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣民眾黨22日上午舉行立委提名記者會，而人氣相當旺的「學姐」、台北市副發言人黃瀞瑩未在此次提名中，是否之後將列入不分區替民眾黨爭取國會席次？身兼黨主席的台北市長柯文哲表示，尊重她、給她最大的自主性。

對於黃瀞瑩是否有意願投入立委選戰，或者會在第二波提名、列入不分區立委？柯文哲表示，學姐的問題要去問學姐，我們是她的長官不能替她回答，在政治上，要尊重每個人是獨立的個體，我們給她最大的自主性。

而這次的大選中，民眾黨要如何突破藍綠夾殺，柯文哲認為，以現在台灣單一選區兩票制的情況下就是對藍綠有利，而從過去新黨、親民黨、時代力量的路線中也可以看到，他們一直在「統獨觀點」跟人家競爭。

柯文哲表示，民眾黨以「國家自理」當作競選主軸，不能每次遇到困難就推到統獨上，要記取第三勢力失敗的教訓。

這次民眾黨一共提名8位立委參選人，分別是台北市第三選區（中山區、北松山）的何景榮、台北市第七選區（信義區、南松山）的蔡宜芳、新北市第七選區（板橋區）的吳達偉「Z9」、苗栗縣第一選區（竹南、後龍、通宵）的朱哲成、台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）的張睿倉、高雄市第五選區（三民區、苓雅區域8里）的李佳玲，還有現任台北市議員徐立信出征台北市第五選區（中正、萬華區）。

▲黃瀞瑩。（資料照／記者黃軍瑋攝）

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