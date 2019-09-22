全球貨幣政策寬鬆　美盛：亞洲新興市場債券有分散投資優勢

▲ 全球貨幣政策寬鬆，資金流向亞洲新興市場。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／綜合報導

儘管貿易問題仍為市場帶來不明朗因素，影響全球投資人和企業信心，但全球各主要央行已表態將進一步實施寬鬆政策，以控制下行風險。美盛西方資產管理團隊表示，鑑於美國經濟增長强勁、歐洲經濟狀况有所改善，並有跡象顯示亞洲持續的經濟刺激措施奏效，因此預期全球經濟成長將保持穩健。

亞洲地區包含多元化及處於不同發展階段的經濟體，而亞洲新興市場的基本面因素優於其他地區的新興市場。亞洲的已開發地區擁有强勁的國際收支經常帳、靈活的財政政策和穩健的資産負債表，這些有利條件說明主權國家、政府相關實體及大型企業均有足夠能力應付外來衝擊，韓國、台灣和新加坡等更易受外圍經濟影響的亞洲經濟體，預計今年的增長將面臨較大阻力。不過，印尼和印度等亞洲新興市場經濟體，由於本地市場規模龐大，並擁有外匯準備作緩衝，加上政府致力進行改革，對當地的長期經濟增長有所支持。

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就估值而言，亞洲新興市場以當地貨幣計價債券的殖利率較已開發市場的同類債券具吸引力，然而全球化和「零工經濟」使核心通膨率長期處於下行趨勢，因此，亞洲新興市場的本地利率水平令實際殖利率較已發展市場更為吸引，同時，亞洲貨幣出現超賣情況。在已開發市場收益率仍偏低的環境下，加上貿易及地緣政治帶來的不明朗因素加劇，亞洲債券可望提供策略性部署及分散投資的優勢。

國際貨幣基金組織的數據顯示，雖然新興市場資金流動總量於 2018 年第二季跌至金融危機以來低點，但此後各主要環節的資金流入和流出均持續改善，當中包括外國直接投資及銀行貸款。隨著中國大陸債券市場（規模達 12 兆美元）逐漸被納入主要債券指數，大量被動型資金將會入市，全球債券投資者的投資意願亦將有所回升。

美盛表示，在當前環境下，更關注差異性而非「市場風險回報」，偏好經濟基本面強勁﹑外匯準備充足﹑經濟對外依賴性低及政策執行力高的亞洲國家，如中國﹑南韓﹑印度和印尼；並將繼續密切留意本幣債券的實際利率和匯率估值，並迴避在政治和經濟層面面對結構性挑戰的國家。

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