小資女月薪僅30K！拚10年「存下230萬元」　只靠一招0風險

▲小資女示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者陳亭伃攝）

記者黃君瀚／綜合報導

在這物價飛漲、房價天高的時代，對出社會不久的小資族來說，累積財富成了一大難題。近日就有影片分析，就算是月領30K的族群，只要能維持紀律每月撥出固定的金額儲蓄，再把所有資金投入銀行定存中，雖然利率不特別高，10年下來還是能滾出230萬元！

「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片談定存不為人知的效益，內容引用本站新聞案例〈30K小資女月存1萬8 35歲買2房「沒有很難」：有歸屬感〉，現年35歲的林姓小資族雖然僅月入3萬元，靠著平均1個月生活費1萬2千元，加上租屋費由老公負擔，每月可存下1萬8千元，經過幾年時間努力，成功在桃園市區買下一間25年、2房，價格約350萬元的舊大樓。

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主持人提到，對全台灣廣大年輕人來說工作前幾年月領30K、35K都是滿常見的數字，於是就用最基本的3萬薪水當範例，再搭配理財專家提供的建議，無論如何都至少該把「一半」給存下來，「定存是超懶人理財術，利率看起來不高，還是遠勝什麼都不做！」

▲只要有紀律的存款，就算是用最簡單、無腦的定存，長期下來成果依然驚人。（圖／記者黃克翔攝）

影片中提到，只要善用銀行的定期儲蓄存款，每月存款1萬8千元，以目前定存利率最好的台灣中小企銀估算，2年期機動利率就有1.30%，持之以恆努力10年，利息就有接近15萬元（14萬7853元），最終的本利和為230萬7853元。如果改存第一、華泰銀行10年，利息也有13萬多元（13萬2486元），本利和則為229萬2486元。

以下為2年期定期儲蓄存款高利率Top 3銀行：

Top 1：台灣中小企銀1.30%

Top 2：第一商業銀行、華泰商業銀行1.17%

Top 3：玉山銀行、安泰銀行、陽信銀行1.12%

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