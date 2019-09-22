輕颱「塔巴」周日、一撲日韓！　22日最新航班異動懶人包

▲受塔巴颱風影響，周日、一飛日韓航班有異動。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

今年第17號輕度颱風塔巴，預計周日、一兩天從日韓之間通過，受到颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，航空公司公布相關航班異動消息。氣象局提醒，近日若計畫前往當地請注意航班資訊。

請繼續往下閱讀...

▲塔巴颱風周日、一從日韓之間通過。（圖／中央氣象局）

中華航空

受塔巴颱風影響，華航今（22）日，台北往返福岡航班異動及調整如下：

航班取消：

CI128 / CI129

延遲至23日並放大機型：

CI116 / CI117

華航提醒，近日欲前往搭機或接機前，隨時注意華航網站航班異動資訊；並建議可先至華航網站下載 Mobile APP 或利用行動簡訊提醒功能，查詢最新、即時資訊。

長榮航空

因受塔巴颱風侵襲日本影響，長榮航空今（22）日往返高雄-福岡BR120、BR119取消。

最新航班異動訊息，敬請旅客至長榮航空官網 www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。

台灣虎航

受塔巴颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航2019年9月22日最新航班異動情形如下：

IT606/IT607 桃園-釜山取消

※以上時間皆為當地時間，且為24小時制。

其餘航班的實際起、降情況，將依天氣狀況調整，請隨時至「航班動態」留意（bit.ly/2IfSICq），以取得最新航班消息，各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準。

►生火了！連我媽都用到發光