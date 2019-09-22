2月女嬰換上4歲男童心臟　「妹妹，要替哥哥用力活著！」

▲睿睿目前已可自主呼吸。（圖／翻攝荊楚網，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢華中科技大學附屬協和醫院為一名出生66天，體重只3公斤的女嬰完成了「換心」手術，也刷新亞洲目前存活年齡最小，體重最輕的換心紀錄。協和醫院指出，歷經3多個月治療，女嬰已實現自主呼吸，心臟型態及瓣膜活動成長，正接受後續治療。

女嬰小名「睿睿」，出生於2019年4月3日，出生後出現呼吸困難、缺氧、左心功能衰竭、四肢濕冷等症狀。5月多到協和醫院就醫，被確診為先天性心肌緻密化不全，全心擴大先天性心臟病，已處於心臟病終末期，只有接受心臟移植才有機會存活。

武漢協和醫院在6月7日找到了適合移植的心臟，並在隔日進行手術。這顆心臟來自4歲的廣州男孩童童，他因從高樓墜落，治療無效宣告腦死亡，家屬決定捐出心臟。

武漢協和醫院心臟大血管外科主任董念國表示，童童已經4歲，睿睿則只有幾個月，因為年齡的關係，胸腔深度不夠，部分心臟無法置入，因此採取了分階段延時關胸技術，「血管縫合過程中，供體主動脈有『筷子般』粗，而受體主動脈僅『火柴棍般』細小，醫護人員設法擴大受體的動脈、靜脈及血管，確保吻合。」

經過5個多小時的手術，11天的葉克膜（ECMO）生命支持治療，還有2個月的呼吸機輔助呼吸，並闖過感染性休克的難關後，睿睿的肺功能逐步恢復，在9月2日脫離呼吸機。目前，睿睿的心臟形態及瓣膜活動正常，抗排斥和抗感染治療穩定，正在接受後續治療。

武漢協和醫院表示，經查詢文獻及搜索相關報導，睿睿是亞洲目前存活的年齡最小、體重最輕的「換心兒」。

此事也在網路上引起許多網友的論，大家都為睿睿加油打氣，並感謝童童的家屬做出偉大的決定，「妹妹加油，要替哥哥用力活著！」「妹妹太好了，小天使哥哥來生也要幸福！」「妹妹一定要平安長大，現在有兩對爸媽守護著你！」