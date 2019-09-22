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洪秀柱廟口演講痛批蔡政府不顧百姓死活　廟宇傳「發爐」好兆頭

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▲國民黨前主席洪秀柱在台南仁德區清寧代天府舉辦首場造勢，她質疑蔡政府不顧老百姓死活，她想穩定國家經濟，讓百姓過好日子，孩子也有未來希望。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨前主席洪秀柱在台南仁德區清寧代天府舉辦首場造勢，她質疑蔡政府不顧老百姓死活，她想穩定國家經濟，讓百姓過好日子，孩子也有未來希望。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨前主席洪秀柱投入參選台南市立委，9月21日晚上在台南仁德區清寧代天府舉辦首場造勢，現場湧入逾2000名支持者，柱柱柤質疑政府不顧老百姓死活，洪秀柱說，她和蔡英文都是「老小姐 」，沒嫁人沒生小孩，但是她很在乎疼惜別人家小孩，想要穩定國家經濟，讓百姓過好日子，孩子也有未來希望。

洪秀柱晚21日晚上到仁德鍾厝大廟清寧代天府前廣場參加造勢晚會，現場湧入支持者2千多人，人人手持小國旗，廟埕人山人海，現場支持者揮舞國旗大喊「韓國瑜凍蒜、柱柱姐凍蒜」。晚會由國民黨台南市黨部主委謝龍介主持，國民黨立委陳宜民，國民黨提名參選立委的市議員林燕祝與立委參選人李武龍、現任無黨籍議員吳宇寰等到場站台，

洪秀柱全場都以流利的台語致詞，國民黨台南市黨部主委謝龍介則在旁搭腔串場，不時傳出笑聲沒有冷場。洪秀柱演講到一半時，傳出廟內五府千歲香爐「發爐」吉兆，現場民眾十分興奮，大喊「柱柱姐當選聲」震天價響，洪秀柱笑說「連神佛都支持變天」，疾呼支持者要團結，韓國瑜當選、立委過半、不要讓民進黨再這樣子禍國殃民，予取予求殘害中華民國與台灣人民。

洪秀柱痛批現在的政府，不但讓許多老百姓肚子餓，連下一代都沒有未來，一定要翻轉台南、台灣，讓民進黨與蔡政府下架，中華民國與台灣的老百姓才有未來。

▲國民黨前主席洪秀柱在台南仁德區清寧代天府舉辦首場造勢，她質疑蔡政府不顧老百姓死活，她想穩定國家經濟，讓百姓過好日子，孩子也有未來希望。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨總統參選人韓國瑜原本也要到場，但台南市黨部主委謝龍介宣布韓國瑜人仍在屏東，趕不來台南場。

因為網路傳出國民黨總統參選人韓國瑜也要到場，也有許多韓粉從台北、高雄、台中等地趕來，讓會場四周擠滿人潮令人寸步難行。不過，台南市黨部主委謝龍介在7時多宣布韓國瑜人仍在屏東，趕不來台南場。

據了解，國民黨前主席洪秀柱，是自動請纓到國民黨艱困選區的台南參選立委，因而激起藍營基層支持者士氣，21日晚上是洪秀柱台南首場造勢晚會，藍營基層展現高昂士氣，現場湧入超過2千人，洪秀柱表示現場支持民眾的熱情讓她十分感動，還有12歲小粉絲上台獻吻，演講歷時1個多小時結束。

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