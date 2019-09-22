女陸生買40元飲料：手機要充電！　店家讓步「給充5分鐘」聽完話轉身白眼

▲是否提供插座給客人充電，每間店家規定不一。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名飲料店人員發文抱怨，遇到兩名大陸年輕妹子點完餐說「手機要充電」，她和對方溝通完後，轉身立刻翻白眼，心中OS「妳來到別的國家，不要把自己國家的習慣也帶過來好嗎⋯」

當事人21日深夜在「爆怨公社」臉書社團，還原和對方的對話：

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陸妹：有插座嗎？

原PO：怎麼了嗎？

陸妹：我手機要充電。

原PO：我們店裡沒有提供充電。

陸妹：為什麼？

原PO：我們是營業用電會比較貴，所以不方便提供，不好意思。

陸妹：可是我手機完全沒電了，可以充一下下。

原PO：.........那給妳充一下，但只能充5分鐘。

陸妹：謝謝。

（陸妹轉身又折回來）

陸妹：我們大陸都隨便給人充（電）的。

原PO：是喔！但我們台灣有的地方有提供，有的地方沒有。（我一杯飲料才40是想怎樣）

陸妹：你們可以提供促進消費啊！

原PO：呵呵…（轉身翻白眼）

▼原PO說，「我還是有借她充電，但她可以不用跟我說，她們那是怎樣的。」（圖／達志／示意照）

原PO說，她不清楚大陸是不是真的都隨便給人用插座充電，「但妳來到別的國家，不要把自己國家的習慣也帶過來好嗎⋯」她回應網友的問題說，這兩人是來台讀書的陸生。

有人認為，「覺得還好啦，她們也沒有講得很過分」；原PO回，「我還是有借她充電，但她可以不用跟我說，她們那是怎樣的。」一名網友表示，「因為沒有手機就不能付錢吧」；原PO回是現金交易。還有人說，「提供充電後，一杯飲料早上坐到半夜」；原PO回「還好她只坐了10分鐘左右。」

有網友表示，好吧，促進消費，買十杯就可再多充電5分鐘；原PO回，「她只消費了40元...本來是要外帶，但袋子要1塊。」一名網友則分享自身經驗說，前幾個月去大陸參訪，「有些地方會有提供充電線，不過需要先線上支付才能使用，以分鐘算。」

有人則替店家說話，「不懂上面留言說太計較是怎樣？做生意不用太計較？充電這種事不計較，生意也不會比較好。店家規定怎樣就怎樣，幹嘛一定要人家提供，有一就有二，少在那邊酸不用計較這種假大器的話。別家有提供就滾去別家，以為自己是誰？硬要改變別人的做法？教人家做生意？」原PO回「現在這種人滿多的，不是只有大陸人。」

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