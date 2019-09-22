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問月子中心評價！他「隨口建議」惹火一票媽媽：男人真的不懂...反釣出神隊友

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▲▼嬰兒,小孩,寶寶。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲小孩出生後才是辛苦的開始。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

辛苦生產完後，媽媽後續的坐月子問題經常引發各界議論。一名女網友在討論留言串中，看到有男網友建議產婦在自家坐完月子就好，讓她心中怒火狂燒，也吸引其他網友們熱烈討論。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己看到某位媽媽在詢問月子中心的評價，結果底下有名男子留言表示「自己坐（月子）就好」，讓她內心瞬間火都上來了，「你以為生孩子很輕鬆嗎？產後要面對傷口痛與不適，然後石頭奶，還有孩子吸奶吸到破皮，2個小時餵奶一次，產後憂鬱怎麼來的？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 月子中心月子餐 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲有月子中心備好營養又美味的餐點，產婦可以少一份煩惱。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO認為，那位媽媽就是有需求才會精心比較詢問，就怕踩雷，不懂那位男子這樣留言的用意為何。

貼文一出，有女網友相當認同，「很多男人永遠體會不了為什麼要去貴桑桑的月子中心」、「跟不懂的男人動怒，很沒必要」、「叫那男人剪掉，不要爽」、「超級支持直接住月子中心，不後悔，25天完全沒煩惱」。

▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

▲月子中心有專人協助照顧嬰兒。（圖／CFP）

不過也有人表示，凡事都要考量到經濟能力量力而為，月子中心不見得很必要，加上該男也只是提出意見而已，用不著這麼生氣，「請24小時月嫂也好啊」、「我就幫我老婆坐月子，脹奶就請通乳師到府幫忙」、「雖然不見得要住月中，但家人也不能敷衍」、「如果有神隊友24小時包辦當然可以自己坐」。

留言之中還有一名神隊友爸爸跳出來分享，當初就是他親自幫忙太太坐月子的，不僅熱敷、按摩、通乳一手包辦，連家事和孩子瑣事都是他處理，「5月底生產，冷氣2個月沒關過，3台冷氣加起來電費3萬多，這樣還不好嗎？」

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