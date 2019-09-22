藍營提議「朝野共商國是」　蔡英文：要真心誠意、韓國瑜多參加院會

▲蔡英文。（資料照／記者賴君欣攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文22日於雙北都有安排行程，衝刺2020大選。上午出席立委張宏陸舉辦的「社後捷運座談會」，強調政府地方交通建設的態度清楚不分藍綠，而近日國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總團長張善政建議，可以朝野共商國是，她表示要真心誠意，而不是選舉炒作。

蔡英文認為，「朝野共商國是」的建議當然是很好，這幾年邀請過幾次沒成功，希望對方是真心誠意，不是選舉炒作，另也提醒韓國瑜要跟行政院先真心誠意「多去行政院會」；而最近高雄治安亮紅燈，蔡英文強調中央地方會合作，希望讓市民感到安全。

近日台灣面臨斷交潮，韓國瑜認為是因為「一國兩制」的問題，對此，蔡英文回應，現在整個時空環境不一樣，中國大陸主席習進平主宰地區企圖心越來越強，「台灣首當其衝，中國步步進逼，國際間都有共識，一直破壞現狀的是中國，而中國最怕台灣人團結」，所以要加守護民主自由，台灣才會強大。

針對2020大選民進黨整合的部分，黨主席卓榮泰表示若行政院前院長賴清德投入立委，可帶動南部選情，蔡英文對於這樣的建議一時間不知該如何回答，但隨後表示，黨團結、溝通沒問題，會最適當時間提出最強人選，也會在適當時間告訴大家。

►超越藍綠，就靠她了