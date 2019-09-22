全家靠GPS找到足球迷爸…「樹林上吊身亡」　兒女慟：希望主場球迷為他鼓掌

▲麥克阿道（Mike McArdle）的家人希望能在他身前最愛的足球隊主場上緬懷他。（圖／翻攝自臉書「Mike McArdle」）

記者張靖榕／綜合報導

英國一名熱愛足球、有憂鬱症病史的父親，獨自開車到偏僻地方自我了斷。由於過了下班時間遲遲沒到家，家人在週二（10日）用GPS追蹤父親的手機到一處樹林裡，赫然發現父親懸吊在樹頭。母親和4個孩子非常傷心，希望能在父親生前忠誠支持的球隊球場上，讓其他球迷和球員們一起鼓掌緬懷父親。

根據英國《鏡報》（Mirror）報導，59歲的麥克阿道（Mike McArdle）在10年前帶家人搬到伯明罕西北邊的史黛博福德（Stableford），喜歡欣賞足球比賽的他，一落腳後就開始支持「斯托克城足球俱樂部」（Stoke City），幾乎每場主場比賽都參加。他的熱情甚至感染了4名子女，每個禮拜六成了麥克阿道一家的「足球日」。

如今麥克阿道在他女兒和兒子先後找出汽車以及手機的位置後，被證實是在車程52分鐘外的斯塔福郡（North Staffordshire）一處樹林上吊身亡。悲痛的家人們從此只能回憶麥克阿道，他的兒子手上還有未使用過的4年的球賽季票。家人表示，父親在2010年就被診斷出患有憂鬱症，這次很可能是因病發才選擇自殺。

「我們希望大家能在比賽的第59分鐘為他鼓掌」，孩子們想要以此紀念59歲逝世的父親，「因為他是斯托克城足球俱樂部的球迷」。

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