沙國油田遭襲「美伊關係超緊繃」　伊朗揪中俄聯合軍演…威嚇意味濃！

▲沙烏地阿拉伯煉油廠遭無人機攻擊讓美伊關係更緊繃。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

伊朗近半年捲入許多國際紛爭，其中因核協議與美國幾乎鬧翻。日前沙烏地阿拉伯石油設施遭到偷襲，美方隨即暗指始作俑者為伊朗，兩方再度隔空對嗆。21日伊朗媒體表示，有高層官員透露，在阿曼灣與印度洋北部很快將舉行聯合軍演，演習夥伴為中國與俄羅斯。

綜合外媒報導，在白宮指控沙烏地阿拉伯石油攻擊案為伊朗所為後，伊朗就曾警告，美國或沙烏地阿拉伯任何軍事行動，都可能導致「戰爭的爆發」。伊朗武裝部隊總參謀部主管國際事務和防禦外交的將軍普爾（Ghadir Nezami Pour）表示，伊朗近期將在阿曼灣與中、俄進行聯合軍演。

普爾也表示，這場演習會有多個不同目標，包括交換戰術與經驗的累積，軍演夥伴們態度一致，國防部長、武裝部隊總參謀長和武裝部隊司令層級的官員，近期就會來到伊朗。

然而外界之所以質疑，則是因為中國媒體並未透露相關軍演訊息，且外傳中國領導人習近平20日與沙國國王通話時，譴責設施偷襲行動，並希望可以徹查該起事件。

上海法學院教授倪樂雄表示，聯合軍演主要就是傳達在不得已的情況下，中國將會和伊朗站在一起，但這場海軍演習確實是對美方及其盟友的一種威嚇。

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