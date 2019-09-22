九州突颳猛烈龍捲風！落地窗破裂、車站鐵塔倒　氣象廳急籲：民眾別外出

記者林瑩真／編譯

受今年第17號颱風塔巴影響，日本宮崎縣平野部22日8時許突然颳起龍捲風，造成建築物被吹翻、玻璃破裂，JR車站的鐵塔也倒塌，各地傳出災情。

綜合日媒報導，平野部的北部沿山地區突然颳起猛烈龍捲風，引起日本氣象廳注意。氣象廳表示，龍捲風是在發達的積雨雲靠近時所產生的，如雷電、急風，甚至是下冰雹等，都是積雨雲靠近的徵兆，民眾要特別小心，最好待在建築物內確保安全。

隨後，延岡市的消防局也紛紛收到報案，疑似市內刮起龍捲風，導致建築物玻璃破裂、外牆被吹翻，更嚴重的是，JR延岡車站的數個鐵塔倒塌，貨櫃也因此翻覆，整個城市滿目瘡痍，一度導致交通停駛、多處停電。

對此，日本氣象廳也於9時7分發布「龍捲風注意情報」，提醒民眾整個宮崎縣都進入塔巴颱風風速15公尺的強風範圍內，盡量減少外出。