「撐港反極權」遊行9/29登場！台北遊行路線曝光：盼港台民眾一同力挺

▲多個民間團體希望港台民眾一同站出來。（圖／翻攝自929 台港大遊行—撐港反極權臉書活動頁面）

記者朱世凱／台北報導

台灣多個民間團體計畫9月29日發起「台港大遊行」，希望以行動聲援香港反送中。主辦單位稍早發布台北遊行路線圖，希望台灣和香港人一起站出來，共同守護人權、自由、民主價值，身體力行「撐港反極權」理念，並呼籲香港政府和台灣政府回應遊行的「四項主張」。

▼反送中爭議持續延燒。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，「929台港大遊行—撐港反極權」是由台灣青年民主協會 TYAD、台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會共同發起，活動中的四項主張包含「五大訴求，缺一不可」；拒絕「一中和平協議」；港台同學，齊上齊落（共同進退）；庇護機制，刻不容緩。

發起團體認為，香港反送中運動已持續將近3個月，原本有法治和自由的香港，在極權威脅之下，遍地催淚瓦斯和橡膠子彈殼，街頭抗爭竟成為香港青少年的日常；而香港人民高喊的「五大訴求」，港府回應消極，卻默許警察暴力，「此刻，香港人用肉身與極權搏鬥，正是對台灣人最大的警醒：我們要守住台灣得來不易的民主和自由！」

▼遊行路線。（圖／翻攝自929 台港大遊行—撐港反極權臉書活動頁面）

遊行集合地點在立法院旁濟南路，路線則是濟南路出發 → 中山南路 → 青島西路 → 公園路 → 襄陽路 → 重慶南路 → 衡陽路 → 中華路 → 漢口街 → 館前路 → 忠孝西路 → 公園路 → 青島西路 → 青島東路 → 林森南路 → 返回濟南路進行晚會。

香港歌手何韻詩曾出席「929台港大遊行：撐港·反極權」記者會，她當時表示，「不只香港在面對這種打壓，台灣、澳門、美國可以看到各種自我審查，言論自由不斷收窄，台灣還享有自由、人權要非常珍惜。」談到2020年台灣總統選舉，何韻詩則指，「這一票要好好去想，選最能保護這一塊土地的候選人。」

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▼何韻詩曾出席「929台港大遊行：撐港．反極權」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）