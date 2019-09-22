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北韓哥胳肢窩「夾2大片塑膠板」勇漂10hr　俄漁夫拉上船…給完食物交政府！

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▲俄羅斯漁船發現一名北韓男夾著兩塊塑膠板在海上漂流10小時。（圖／翻攝自Youtube）

▲俄羅斯漁船發現一名北韓男夾著兩塊塑膠板在海上漂流10小時。（圖／翻攝自Youtube下同）

 記者陳亭伃／綜合報導

近年來脫北者越來越多，這群人鼓起勇氣後不論是以逃跑或是泳渡的方式，都希望可以脫離北韓。近日俄羅斯海參威一艘漁船就在作業結束後，在日本海域發現雙臂夾著兩塊塑膠板的落海人，急救上岸之後發現竟是一名北韓人，在給予食物、保暖救助後交給當局處理。

根據《Siberiantimes》報導，俄籍漁船「Kurilskoye Ozero」日前在作業結束後，準備返航，就在日本海附近發現一名男子在海中掙扎，甚至只有胳臂夾著兩塊白色塑膠板載浮載沉。雖然乍看並非俄羅斯人，但漁船長仍命令船上的夥伴拋救生圈希望可以救起該名男子。但該名男子疑似因為體力耗盡，直到第二個救生圈拋下後才抓到。

▲俄羅斯漁船發現一名北韓男夾著兩塊塑膠板在海上漂流10小時。（圖／翻攝自Youtube）

▲男子被拉上船時相當虛弱。

男子被拖到船邊時，原本船員希望他可以自行攀爬上船，卻沒想到南子已經四肢無力，眾人將他拉起時，他虛弱的比手畫腳表示，「已經在海上漂流至少10個小時了！」經過了解該名漂流在海上的男子是北韓人，但因為無法判別究竟是何種原因導致他在海上長時間漂流等待救援於是船員決定給予毛毯與食物後，將他送到海參崴海巡署。

據悉，這名落海的北韓人可能是在弗拉基米爾灣附近捕魚，不幸掉進海裡的捕魚人，但詳細情況仍需要再進一步請翻譯人員了解。

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