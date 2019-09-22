色工程師躺車底偷拍！短裙制服妹見「它」探頭嚇壞　他糗被抓包羞喊：壓力大

▲竹科工程師躲車底偷拍反被蒐證，狼狽遭逮。（圖／記者陳蒲芬翻攝）

記者陳韻如／新竹報導

一名30歲張姓竹科工程師因工作壓力大，竟異想天開凌晨躲在路邊汽車底盤下，一路等到天亮，再趁著女學生走路經過時，企圖用手機偷拍對方裙底風光。然而，張男萬萬沒想到，他的誇張行徑早已被機靈的女學生看穿，拿起手機反蒐證，果然拍到他狼狽躲車底偷拍的糗樣，最後在老師的陪同下報警提告。

險遭偷拍的女學生表示，當時與同學行經該條路時，隱約瞄到車底下有手機探出，起初沒想太多，但經過與同學討論後，才驚覺遭到偷拍，當下便決定與同學一起反蒐證，揪出變態。

警方調查，事發當天，女同學再度行經該條路時，先開啟手機錄影功能，接著與同學假裝邊聊天走過，而手機則是對準每一輛路邊汽車的車底，果不其然拍到其中一輛車底盤下竟出現一支手機，且鏡頭還朝上，準備拍攝女學生裙底風光。

女學生當下立刻通報學校老師，並且報警處理。警方獲報趕抵現場後，張男一度躲在車底不敢出來，直到警方出聲喝斥，他才一臉尷尬爬出車底，且眼神還不斷閃躲不敢直視女學生。

張男事後向警方坦承，自己是一名工程師，經常工作到2、3點才下班，而因為工作壓力太大，為了想抒壓，才會跑到女學生學校附近馬路埋伏到天亮，最後再躲到汽車車底偷拍。

警方聽完張男的供詞後，氣得當場痛罵「你是吃飽太閒」，也讓張男羞愧的抬不起頭。警方事後查驗章男手機，發現裡頭藏有多部偷拍影片，但只有2部成功拍到女學生裙底，而這2部影片中的主角，就是這名機警蒐證的女學生。

張男遭逮後滿臉懊悔，不斷強調拍攝的畫面只打算自己欣賞，不打算上傳網路，還不斷向女學生道歉，希望對方能給自己機會改過，但女學生不接受他的道歉，堅持提告給他教訓，全案訊後，張男也將被依妨害秘密罪嫌送辦。

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