12歲小弟「遭屁孩問泰國首都」　下秒BANG掉「2顆子孫袋」母忍痛簽切結書！

▲小男孩下體遭同學踢到差點切掉子孫袋。（圖／翻攝自當事人臉書／NCJ Media）

記者陳亭伃／綜合報導

同學之間的惡作劇，可能為往後的生活帶來傷害。英國達拉謨（County Durham）日前發生一起12歲的小學男孩因和同學玩近日瘋迷校園的「Bangcock」（意指打生殖器官）的遊戲，導致兩顆睪丸受到重擊後疼痛不堪，緊急送醫後醫師拿出「割除睪丸」的切結書預告可能男孩的子孫袋不保，讓小男孩的母親相當崩潰。

根據英國《每日郵報》報導，男孩薩默斯（Bailey Summers）19日早上在學校和同學玩耍，卻被同學以近日風靡校園的詭譎遊戲選中。這個名為「Bangcock」的遊戲，會隨機挑選一名男生並問到「泰國的首都是哪裡」若回應太慢則會被重擊下體。

薩默斯的下體遭到同學重擊後，當場痛到倒地不起，他的母親接到學校電話後，立即和校方一起將孩子送醫。醫院仔細替薩默斯檢查後，沉重的告訴其母親「兩顆睪丸已經受到嚴重的傷害，若經過治療沒有好轉，恐怕將直接切除兩顆睪丸」並拿出手術切結書要求家屬簽名。

薩默斯的母親難過的表示，醫院要我做好準備，可能會讓兒子失去他「男子氣概」的東西，但我為了救他，必要時我只能這樣犧牲，當我聽到薩默斯不斷的尖叫、大哭，要求幫助，真的很無助。在醫療團隊的手術急救下，薩默斯暫且緩和住疼痛，兩顆睪丸上更縫上4針，兩周內必須坐在輪椅上。

院方與薩默斯的母親表示，校方已經知道學生之間會玩這樣的遊戲，卻沒有加以制止，造成了這樣的傷害。希望因為薩默斯的案例可以讓教育單位更加重視學生之間的互動。

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