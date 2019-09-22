越南遇雷炸導遊！心情不好「拒講解景點典故」　一張合照「釣出可怕騙局」

▲出國示意圖。（圖／取自pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

導遊請慎選！一名男網友在臉書貼出自己遇到超雷越南導遊的故事，對方不僅連當地菜餚都推薦不出來，甚至因為和女友吵架整路臭臉、拒絕講解景點典故，最後索性承認自己是第一次帶當地團，讓原PO超怒，旅程進行到一半直接換人，荒唐經驗也讓網友們喊扯。

「好的導遊讓你上天堂、爛導遊讓你每個景點像看祠堂！」一名男網友在臉書「爆怨公社」發出勸世文，提醒出國旅遊的網友們千萬要慎選導遊。原來他和家人日前到越南自由行，行前在相關社團發文，底下便有一名女子自薦越南男友當翻譯導遊，想不到這也是原PO一場惡夢的開始。

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「旅行行程規劃都是我們自己找就算了。」原PO表示，越南籍的男導遊不僅沒有幫到行程半點忙，就連問有沒有推薦的餐廳，對方也是一問三不知，隨手比了路邊一間，看他們想吃什麼。

即使原PO事先有告訴導遊「媽媽吃素」，但到了點菜的時候，對方竟然就坐在一旁看著他們用破英文辛苦點餐，隨後才說不知道「素食」是什麼意思。更誇張的是，原PO請導遊推薦當地必點美食時，對方竟然聽不懂，只點了自己要吃的下酒菜和啤酒，「傻眼到爆！」

原PO指出，回到飯店後他立刻就想換掉爛導遊；再次詢問這對情侶是否有帶過團，對方還強調有帶過。原PO媽媽也不忍心直接換人，還勸要給年輕人機會，大夥只好硬著頭皮再試試看。

▲導遊因為個人因素臭臉，連帶影響到原PO一家的旅遊品質。示意圖，非本文當事人。（圖／取自pixabay）

然而接下來的幾天情況並沒有好轉，導遊不僅因為和女友吵架心情不好、整路不想講話擺臭臉，就連請他講解景點歷史，他都表示「想聽請找別人。」原PO還說，導遊因為心情不好，甚至請姊姊晚上陪他在客廳喝酒、聽他訴苦，「我們是來放鬆，不是來當地陪欸！更不是要聽他的負面感情和工作情緒！」

之後導遊還請原PO幫他和外國人拍照，原因是這樣他就可以告訴別人自己帶過外國團；原PO覺得事有蹊蹺，再次詢問「你確定峴港你很熟嗎？」對方才承認自己根本沒有在峴港帶過團，自己也是在台灣當過幾年粗工才會一點點中文，但不流利，所以很常聽不懂他們一家在講什麼，整起荒謬事件也終於成為換人導火線。

▲峴港巴拿馬山上的「黃金橋」。（圖／長榮航空提供）

原PO表示，他最後還是臨時透過朋友找了一名中文流利又細心的導遊幫忙，費用甚至更便宜，才讓這趟有點失望的旅程稍稍起死回生。

貼文一出，網友們都直呼恐怖，「傻眼…你還真能忍」、「其實是想利用你們的錢一起有伴去玩的」、「做導遊真的要真誠才會有客源」、「好誇張，遇到詐騙導遊捏」。

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