　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

越南遇雷炸導遊！心情不好「拒講解景點典故」　一張合照「釣出可怕騙局」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pakutaso，示意圖）

▲出國示意圖。（圖／取自pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

導遊請慎選！一名男網友在臉書貼出自己遇到超雷越南導遊的故事，對方不僅連當地菜餚都推薦不出來，甚至因為和女友吵架整路臭臉、拒絕講解景點典故，最後索性承認自己是第一次帶當地團，讓原PO超怒，旅程進行到一半直接換人，荒唐經驗也讓網友們喊扯。

「好的導遊讓你上天堂、爛導遊讓你每個景點像看祠堂！」一名男網友在臉書「爆怨公社」發出勸世文，提醒出國旅遊的網友們千萬要慎選導遊。原來他和家人日前到越南自由行，行前在相關社團發文，底下便有一名女子自薦越南男友當翻譯導遊，想不到這也是原PO一場惡夢的開始。

請繼續往下閱讀...

「旅行行程規劃都是我們自己找就算了。」原PO表示，越南籍的男導遊不僅沒有幫到行程半點忙，就連問有沒有推薦的餐廳，對方也是一問三不知，隨手比了路邊一間，看他們想吃什麼。

即使原PO事先有告訴導遊「媽媽吃素」，但到了點菜的時候，對方竟然就坐在一旁看著他們用破英文辛苦點餐，隨後才說不知道「素食」是什麼意思。更誇張的是，原PO請導遊推薦當地必點美食時，對方竟然聽不懂，只點了自己要吃的下酒菜和啤酒，「傻眼到爆！」

原PO指出，回到飯店後他立刻就想換掉爛導遊；再次詢問這對情侶是否有帶過團，對方還強調有帶過。原PO媽媽也不忍心直接換人，還勸要給年輕人機會，大夥只好硬著頭皮再試試看。

▲▼道歉，認錯，生氣，憤怒，和好，情人。（圖／pixabay）

▲導遊因為個人因素臭臉，連帶影響到原PO一家的旅遊品質。示意圖，非本文當事人。（圖／取自pixabay）

然而接下來的幾天情況並沒有好轉，導遊不僅因為和女友吵架心情不好、整路不想講話擺臭臉，就連請他講解景點歷史，他都表示「想聽請找別人。」原PO還說，導遊因為心情不好，甚至請姊姊晚上陪他在客廳喝酒、聽他訴苦，「我們是來放鬆，不是來當地陪欸！更不是要聽他的負面感情和工作情緒！」

之後導遊還請原PO幫他和外國人拍照，原因是這樣他就可以告訴別人自己帶過外國團；原PO覺得事有蹊蹺，再次詢問「你確定峴港你很熟嗎？」對方才承認自己根本沒有在峴港帶過團，自己也是在台灣當過幾年粗工才會一點點中文，但不流利，所以很常聽不懂他們一家在講什麼，整起荒謬事件也終於成為換人導火線。

▲▼位於峴港度假勝地巴拿馬山上的「黃金橋」為2018年開放的新景點，巨手捧橋的設計，成功吸引眾人目光。（圖／長榮航空提供）

▲峴港巴拿馬山上的「黃金橋」。（圖／長榮航空提供）

原PO表示，他最後還是臨時透過朋友找了一名中文流利又細心的導遊幫忙，費用甚至更便宜，才讓這趟有點失望的旅程稍稍起死回生。

貼文一出，網友們都直呼恐怖，「傻眼…你還真能忍」、「其實是想利用你們的錢一起有伴去玩的」、「做導遊真的要真誠才會有客源」、「好誇張，遇到詐騙導遊捏」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
偷拍女友「衝刺片」！男被分手嗆：很多人看　下秒傳「豬哥公會」
車禍豔遇「超仙女車主」頭燈開太亮…IG被神出網噴鼻血：胸腰腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／兒買優酪乳「夾鏈袋裝72元」貼心炸　媽衝超商道謝..秒臉綠：下次不准自己去

影／每月收租1000萬「女朋友一個一個換」　PTT土豪哥問：人生online算破關嗎？

影／台大男921衝回南投「家人全沒事」！返校精神恍惚…室友聽原因沉默了：任何人都會崩潰

Joeman邀媽媽拍片「合照完瞬間淚崩」！　原因曝光…網同感推爆

黑絲雙重開箱！旅館躺床「右上驚見藍色亮點」　網瘋：衝嘉義

22歲長髮妹勇闖「上海模特圈」！曾試鏡失敗崩潰…前輩1段話她秒想開

「怎滿街外送？年輕人真慘」他：如果給23K ，我也會選擇外送賺更多對吧？

台灣也吹「真人開箱」風潮　警消、艦艇、直升機一次看個夠

和螞蟻朝夕相處32年！台灣唯一螞蟻專家曝愛上牠關鍵

才剛哄睡著！老公「臭音響狂炸10秒」女兒嚇醒爆哭　無辜喊：不知會這麼長～

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

《聲林2》選手唱《兜圈》PK掉王艷薇　蕭名棻唱完..蕭敬騰給差評「妳很危險」

主人自製「純冰池」讓毛孩消暑！ 薩摩耶爽玩3小時...喵冷到嫑嫑的

「火烤兩吃」吃到飽只要280元　高雄2家在地人激推的平價美食

失智老父走失！兒焦急攔警求助　見他街上迷失閒晃暖遞開水補充

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

「怎滿街外送？年輕人真慘」他：如果給23K ，我也會選擇外送賺更多對吧？

台灣也吹「真人開箱」風潮　警消、艦艇、直升機一次看個夠

和螞蟻朝夕相處32年！台灣唯一螞蟻專家曝愛上牠關鍵

才剛哄睡著！老公「臭音響狂炸10秒」女兒嚇醒爆哭　無辜喊：不知會這麼長～

展現媽媽級驚人消費力！　揪姊妹每年飛日本…藥妝店「橫掃整排不手軟」

從日本夯到台灣！家樂福開賣「小熊維尼生切麻糬」　加熱3分鐘Q彈又圓滾滾

小資女月薪僅30K！拚10年「存下230萬元」　只靠一招0風險

越南遇雷炸導遊！心情不好「拒講解景點典故」　一張合照「釣出可怕騙局」

輕颱「塔巴」周日、一撲日韓！　22日最新航班異動懶人包

女陸生買40元飲料：手機要充電！　店家讓步「給充5分鐘」聽完話轉身白眼

12歲小弟「遭屁孩問泰國首都」　下秒BANG掉「2顆子孫袋」母忍痛簽切結書！

不斷更新／ 瑞安戰陳仕朋　獅、悍將午場先發名單

桃園竹圍漁港漁船翻覆3落海船長命危 　直升機搜救2移工

首曝退出T-ara原因…　前隊長寶藍消失2年：我就是個拖油瓶

聯合國峰會前！文在寅會見川普「談日本貿易戰、盼北韓去核化」

迷迭香布丁超濃郁！新莊新開幕文青咖啡廳　必點限量手作甜點

買醋先搖晃！8技巧分辨「天然v.s合成」...泡泡消失太快=化學的

挺王金平參選？　柯文哲：要再討論，當時大家支持郭台銘⋯

「死了20年」突現身街頭！兒接通知嚇傻　她含淚吐苦衷...母子相擁泣不成聲

台吉建交時「中國監測站死守」　前駐吉里巴斯大使：像隨時要回來

生活熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

每月收租千萬　土豪哥：人生on..

921一家六口剩他獨活　截肢男..

塔巴路過2縣市豪雨！台灣有一道..

外送員全身濕「寧不穿雨衣」網心..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高E..

「男生狂領錢」情侶ATM前對話..

兄弟倆34年前被棄養　美籍醫師..

「沙拉油桶梁柱」並非偷工減料！

國考生衝刺想兼差外送「賺20K..

2縣市大雨特報！今晨「寶山16..

北部男交到彰化女友「交通超亂想..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

更多熱門

相關新聞

女陸生：手機要充電！　店家給充5分鐘聽完話白眼

一名飲料店人員發文抱怨，遇到兩名大陸年輕妹子點完餐說「手機要充電」，她和對方溝通完後，轉身立刻翻白眼，心中OS「妳來到別的國家，不要把自己國家的習慣也帶過來好嗎⋯」

PO性感照被酸跟男人睡　拖車女神怒了

口罩女只用清水洗手！她嘆難怪感冒　網戰翻

機車沒電他掀座墊秒暈：警察工作30年沒遇過

貿協攜手JETRO HCM拓展越南市場

關鍵字：

導遊越南爆怨公社自由行

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅違背鐵霸訓示　恐害天道盟陷危機

C羅22年前恩人麥當勞女孩找到了

每月收租千萬　土豪哥：人生online算破關嗎

台大男921衝回南投！返校精神恍惚

即／小一男童遭重機撞飛！撐5小時亡

連千毅新北上銬後…喬事通話曝光「語氣超溫柔」

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

IU秒掛她電話！劉寅娜傻掉：撥回去我就輸了

連千毅遭上銬　搜出2把西瓜刀

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

19歲學生撞車亡　友人約上課被告知「下午走了」

921一家六口剩他獨活　截肢男童現況曝光

更多

最夯影音

更多

惡整5歲兒！媽調包打翻珍奶模型　他見「作業濕掉」崩潰大哭：怎麼辦

路上見汪汪受傷...3歲弟衝去拿飼料　暖心坐地「餵食浪浪」網：好榜樣

王浚羽唱高爾宣《Without You》唱到心裡去　林宥嘉讚：可造之材！

台灣選手李芷婷再飆《你是愛我的》　王力宏大讚 :沒得挑剔，太好了!

遊泰國必看！洽圖洽便宜又好逛 BigC零食買到手軟再去夜店狂歡

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面