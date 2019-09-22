偷拍女友「衝刺片」！男被分手嗆：很多人看　下秒傳「豬哥公會」...她崩潰

▲渣男偷拍與女友的親密影片，分手後還以此恐嚇對方，最後竟還上傳LINE群組。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／彰化報導

林姓男子與江姓前女友交往期間，都會趁著2人在纏綿之際，拿起手機偷拍。直到2人分手後，林男竟拿著偷拍的影片威脅江女，並要對方給錢否則，「整個台灣都會看到」。江女接到訊息後不予理會，不料，林男竟真的將影片上傳，還公布在LINE群組「豬哥公會」供人欣賞，江女事後得知後，氣得報警提告，台中地院則依妨害秘密罪判林男8個月徒刑。

判決書指出，林男有妨害自由前科，2017年11月間結識江女後，進而成為男女朋友。2人交往期間戰遍台中摩鐵，但林男卻趁著江女不注意，偷偷拿出手機拍攝2人的親密影片。

直到2018年2月間，2人分手後，林男為了逼迫江女出面談判，並藉機討錢，先是傳送訊息「不敢接不回我開始把照片當廣告應該很多人要看」、「在(再)不出面處理妳家人及好友整個台灣都看的到」、「現在開始每半小時沒來處理每半小時傳一個網站」。

江女收到訊息後，並沒有理會林男，沒想到，林男竟真的將影片上傳，還傳送到LINE群組「豬哥公會」供人欣賞。直到江女友人看見影片，才趕緊告知江女，江女因此向警方提告。

林男到案後，坦承拍攝影片，但強調江女全都知情，不過江女卻打臉他表示，「我跟他交往的這段期間，我從來沒有允許或答應他拍攝裸體沒穿衣服的影片或照片」。

檢方事後在勘驗影片時，也發現林男都是趁著對方背對時才拍攝，等到江女轉正面時，他便立刻把手機丟至一旁，因此認為，若是江女知道他在拍攝，他何須在江女轉正面時將手機拿開，這明顯是為了不讓江女知道自己在拍攝的動作，不採信林男說法，事後也依竊錄非公開活動及身體隱私部位罪、散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪，合併判林男8個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

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