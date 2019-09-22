影／新手爸媽沒產檢…醫喜接生龍鳳胎　驚見小女嬰「身體被半截嬰屍殘肢包裹」

記者陳亭伃／綜合報導

印度賈斯坦邦日前一名產婦原本和老公相當開心，準備迎接兩人生命中的第一對龍鳳胎，就在醫生接生出來男嬰之後，卻被準備出來的女嬰嚇著，因為可憐的小女嬰竟然有4隻腿、3隻手，幾乎小小的身體都被異常的生長四肢包住。

▲印度小女嬰出生竟被原本該有的第三胎殘肢包住。（圖／翻攝自punjabkesari.in下同）

根據英國《每日郵報》報導，24歲的孕婦萊蘇（Raju）20日在賈斯坦邦當地醫院生下一對龍鳳胎，但女嬰的身形卻相當畸形，除了自己的兩隻腿、兩隻手之外，還多了一隻腿與一隻手，接生的醫師表示，應該萊蘇原本應該是懷了一對三胞胎，但是卻發育不全。

▲醫生推斷應該原本是三胞胎。

原本應該是另一個小嬰兒的四肢，因為發育不全，直接纏繞在小女嬰的身上，畫面相當衝擊。醫師表示，相信目前有手術可以將女嬰多於的四肢以手術的方式安全切除。萊蘇和老公因為每天都需要工作，在懷孕的過程中並沒有正常的產檢，甚至不知道自己懷的是一對雙胞胎。

院方表示，目前這對雙胞胎生命跡象穩定，女嬰原本有些微的呼吸問題，但經過氧氣的供給後，生命力也相當好，我們將準備把她轉到另外一間醫院接受治療跟手術，希望外界可以伸出援手幫助。

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