1985年環航劫機17日！嫌逼釋放700囚犯「持槍受訪」撼全球　6旬翁希臘落網

▲ 劫機者持槍探出窗外。這起事件造成一名美國海軍潛水員遇難。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國環球航空(TWA)1985年發生一起震驚全球的劫機事件,載有153人的847航班飛越地中海上空時,多名劫機者持手榴彈及手槍要求轉降黎巴嫩首都貝魯特,並釋放當時關在以色列監獄的700多名囚犯。如今,根據希臘警方最新說法,65歲黎巴嫩籍嫌疑犯阿里(Hamadei Saleh Mohammed Ali)19日在希臘米科諾斯島(Mykonos)被逮捕。

綜合ABC、BBC等外媒報導,阿里19日搭乘郵輪準備登上米科諾斯島,但在進行護照檢查時,當局發現他的名字出現在通緝名單上,隨即被拘留。外傳該名男子是因劫機、1987年綁架案被德國當局通緝,黎巴嫩外交部表示,大使館人員將試著於當地22日與他見面。

希臘內政部官員透露,阿里的逮捕令是由德國發出,他被捕後隨即被轉往錫羅斯島(Syros),接著被關押在雅典市郊高度維安的Korydallos監獄。據瞭解,阿里的指紋資料已轉交德國做進一步的檢查,但他否認參與1985年的劫機事件。

▼ 歹徒持槍受訪。

