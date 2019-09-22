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1985年環航劫機17日！嫌逼釋放700囚犯「持槍受訪」撼全球　6旬翁希臘落網

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▲▼ 美國環球航空（TWA）1985年6月14日劫機事件震驚全球，人質被挾持17天。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 劫機者持槍探出窗外。這起事件造成一名美國海軍潛水員遇難。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國環球航空（TWA）1985年發生一起震驚全球的劫機事件，載有153人的847航班飛越地中海上空時，多名劫機者持手榴彈及手槍要求轉降黎巴嫩首都貝魯特，並釋放當時關在以色列監獄的700多名囚犯。如今，根據希臘警方最新說法，65歲黎巴嫩籍嫌疑犯阿里（Hamadei Saleh Mohammed Ali）19日在希臘米科諾斯島（Mykonos）被逮捕。

綜合ABC、BBC等外媒報導，阿里19日搭乘郵輪準備登上米科諾斯島，但在進行護照檢查時，當局發現他的名字出現在通緝名單上，隨即被拘留。外傳該名男子是因劫機、1987年綁架案被德國當局通緝，黎巴嫩外交部表示，大使館人員將試著於當地22日與他見面。

希臘內政部官員透露，阿里的逮捕令是由德國發出，他被捕後隨即被轉往錫羅斯島（Syros），接著被關押在雅典市郊高度維安的Korydallos監獄。據瞭解，阿里的指紋資料已轉交德國做進一步的檢查，但他否認參與1985年的劫機事件。

▼ 歹徒持槍受訪。

時間拉回1985年6月14日，當年環球航空847航班自羅馬起飛，原訂在雅典、羅馬、波士頓、洛杉磯短暫停留後，飛抵加州聖地亞哥。只不過，班機從雅典起飛後沒多久就被劫機，隨後迫降在黎巴嫩首都貝魯特，劫機者把機上153名乘客及機組人員當成人質，要求釋放當時官在以色列監獄的700多名什葉派囚犯。

劫機期間，部分人質被綑綁毆打，有些人被扣留的時間長達17天。其中，23歲的美國海軍潛水員斯泰姆（Robert Dean Stethem）也是人質之一，但最終遭到射殺，他的遺體被棄置貝魯特機場停機坪。

根據美國聯邦調查局（FBI）的說法，這起劫機事件至少有4人涉案，除了阿里之外，Imad Mughniyeh死於2008年的大馬士革爆炸案，Hassan Izz-Al-Din、Ali Atwa在逃。據瞭解，阿里1987年在德國被捕，並於2005年獲釋返回貝魯特。

▼ 當年駕駛847航班的機長John Testrake。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國環球航空（TWA）1985年6月14日劫機事件震驚全球，人質被挾持17天。（圖／達志影像／美聯社）

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