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揭校園權勢猥褻黑幕...高中女私密日記曝！二審逆轉判男師無罪

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲台北市一名53歲林姓專任老師，認一名高中二年級女學生為乾女兒，不料，林男卻被控在他私人工作室親吻、熊抱猥褻乾女兒。（圖／ET示意圖，本案無關）

記者廖安莘／台北報導

台北市一所家商廣告設計系53歲林姓專任老師，認一名高中二年級女學生為乾女兒，不料，林男卻被控在他私人工作室親吻、熊抱猥褻乾女兒，女學生還在日記寫下「難以想像的下午，工作室，夢」、「一次比一次更讓人厭惡」等語。新北地院審理後，法官認定林男利用權勢對少女強制猥褻，判他2年2月徒刑，林男不服再上訴後，高院認為兩人互動親密，超越師生及父女關係，加上全案只有少女片面指述，逆轉改判林男無罪。

林男於2013年擔任時年16歲被害女學生的繪畫專任老師，由於欣賞女學生作品風格獨特、細膩，又無子女，因此認她為乾女兒，並且好好教導她。2014年被害女學生參加美術比賽，表現優異，不料事後卻說「畫畫作品分數都掌握在他的手上，他可以影響我的作品成績，或是他會去影響其他老師對我的評分」她表示兩人親密互動非自願，而是林男利用職權對她強制猥褻。

▲▼示意圖,社會,旅館,偷情,小三,摩鐵,性侵,暴力,成人,女,女孩,社會,背影,少女,囚禁,未婚,懷孕,猥褻,壓頭,色情（圖／123RF）

▲▼林男邀被害女學生到他位於新北市土城區的工作室觀賞作品，並藉口幫女學生按摩，趴在她身上，女學生表示「感覺有硬硬的東西在腰椎與股溝那裡」。（圖／ET示意圖，本案無關）▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

被害女學生指控，2014年10月4日下午1時許，林男邀她至位於新北市土城區的工作室觀賞作品。林男一開始先在臥房洗腎，結束後他將頭靠在被害女學生腿上，並叫女學生躺在他身旁，問她「我可以吻妳嗎」，隨後吻她，還想要進一步舌吻，但被她拒絕。同月10日林男在工作室藉口幫她按摩，卻趴在她背上，她表示「感覺有硬硬的東西在腰椎與股溝那裡」她不知如何推拒便說：「我怕你會失控」，林男則回答：「我不會傷害妳」；不料，19日林男竟又大膽熊抱她，她表示「我快窒息了」，林男還說：「我就喜歡這種窒息的感覺」。

女學生再控訴，同年11月9日林男又強吻她嘴巴、鎖骨，還摸她胸部，甚至還想將手伸進她褲子猥褻，她驚喊：「褲子快掉了」，林男卻說：「掉了最好」；12月間在送她回家時，又在車上對她強吻、猥褻，直到她說：「你夠了沒」林男還回稱：「不夠。」

女學生表示，她雖無法忍受林男多次猥褻，但因林男事後都有道歉，且表示會改過，她才多次心軟，沒想到林男的行為越來越誇張，她才跟同學訴苦，並在同學規勸下向學校舉發。

新北地院審理後，一審開庭時，被害女學生提出遭林男多次猥褻，曾寫下「難以想像的下午，工作室，夢」、「再一次，夢魘」、「工作室，壓抑？釋放？」、「無法掙扎」等手寫註記內容，以及記載「還是沒一點長進，學不會拒絕別人，他的親吻撫摸，一次比一次更讓人厭惡，脖子、肩膀、腰、胸，雖然沒有刻意停留，但動機明顯。」等心情的日記。法官採信女學生指控，痛責林男未遵守師道、分際，玷污教育，惡性非輕，還否認罪行，依利用權勢對少女猥褻強制猥褻等罪共判他2年2月徒刑，其中8月可易科罰金24萬元，另依強制罪判林男拘役60天，可易科罰金6萬元。

林男不服再上訴，高院則認為女學生第1次到林男工作室，對於林男要求一起臥床、求吻都未拒絕，顯然異於常情，且第1次受害後，為何還多次前往林男的工作室而自陷險地，且仍同臥床鋪而再度受害，甚至有1次受害後還神態愉悅地拍照，看不出任何異狀。

此外，少女雖在記事本寫下「難以想像的下午，工作室，夢」等字句，但未具體描繪情節，難以得知真正意義，而日記雖記載「學不會拒絕別人，他的親吻撫摸，一次比一次更讓人厭惡」，但卻也留下「竟然想著得到什麼，也會失去點什麼」，以及「他是邊說要好好呵護我，一邊傷害我的人」等文字。

至於被害女學生3名同學的證詞，高院認為都是聽少女片面陳述，並非親身見聞，且少女受害時已非林男學生，也早已參賽獲獎，林男無從影響少女成績評定，雙方已無監督關係，再加上少女曾接受性平會調查，她表示自己可能有對林男說過：「女兒是前世的情人，那乾女兒不就是前世的小三」等語。

最後，高院審酌後，考量兩人互動親密，超越師生及父女關係，又全案只有少女片面指述，無其他林男犯罪的具體證據，在「罪證有疑，利歸被告」原則下，逆轉改判林男無罪；檢方還可上訴。

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