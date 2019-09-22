民主黨最新民調出爐！華倫罕見贏拜登　3分之2選民仍願「變心」

▲民主黨已舉行三場辯論。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

21日晚間最新發布的民調結果顯示，爭取2020美國民主黨總統候選人之中，麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）的支持度難得超過前副總統拜登（Joe Biden），前者拿下22％支持率，後者則獲得20％，至於佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）則以11％支持率跌到第3名。

《得梅因紀事報》（Des Moines Register）與CNN對愛荷華州（Iowa）可能參加黨團會議投票的選民展開民調，結果於21日釋出，華倫位居第一，因此被視為民主黨總統候選人提名的首選，她以22％支持度打敗拜登。先前聲勢頗高的桑德斯則僅拿下11％支持度。

▲美國聯邦參議員華倫聲勢上漲。（圖／達志影像／美聯社）



這項民調展開期間為14到18日，針對602名可能參加民主黨黨團會議投票的人士所進行，誤差幅度正負4個百分點。儘管近期還有其他民調，但《得梅因紀事報》在愛荷華州的民調普遍被認為最準確。

自6月調查以來，華倫在民調中的支持度上升7個百分點，拜登的支持度則下降，兩人競爭激烈。另外，桑德斯、印第安納州南灣市長布塔加智（Pete Buttigieg）明顯失去民心，分別下滑5與6個百分點：布塔加智從原本的15％跌落到9％。

▲美國前副總統拜登與華倫競爭激烈。（圖／路透）



其他爭取提名的人選，起伏並不大。加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）穩定在6％、紐澤西州參議員布克（Cory Booker）3％，明尼蘇達州參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）、前德州眾議員歐洛克（Beto O’Rourke）、富商史迪爾（Tom Steyer）、夏威夷州眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）、台裔創業家楊安澤（Andrew Yang）則都為2％，其餘人選只有1％或更低。

不過，僅有五分之一可能參加民主黨黨團會議的人說，已做出決定。這場競賽仍充滿變數，近三分之二的人表示，他們仍抱持開放心胸，願意被其他人選說服。