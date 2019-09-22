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當時地上都屍體…二戰紀念活動「重溫跳傘激情」　97歲老兵落地帥氣比YA！

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▲二戰市場花園任務紀念，高齡老兵跳傘。（圖／達志影像／美聯社）

▲二戰市場花園任務紀念，高齡老兵跳傘。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

二次世界大戰結束後，各國傷亡損失慘重，許多人紛紛喊起「記取戰爭的教訓」於是讓世界和平至今。二次大戰75周年活動日前在荷蘭舉行，超過百名當年在諾曼第登陸、市場花園任務的老兵，如今都已經高齡90多歲，仍相當老當益壯的再次表演跳傘，讓眾人相當感動。

綜合外媒報導，一名高齡97歲的美籍老兵賴斯，當年參與市場花園任務，和盟軍計畫空降荷蘭，企圖想要控制萊茵河上通往德國的橋樑，回想起當時的任務，在槍林彈雨中賴斯仍記憶猶新「身邊全都是屍體，你睜開眼的時候，只會想『原來我還活著！』」身體相當硬朗的賴斯，今年6月還曾參加二戰紀念活動，跳傘降落諾曼第重演當年情景。

▲二戰市場花園任務紀念，高齡老兵跳傘。（圖／達志影像／美聯社）

▲當年執行任務的老兵仍風光再次跳傘。

另一名來自英國亞伯丁的97歲老兵柯曼（Sandy Cortmann）當年參與市場花園任務僅22歲，當時共有35000名士兵跳傘，為了開闢盟軍的進攻路線，最後柯曼卻成為德軍的俘虜。回想起任務執行時，柯曼表示，真的非常害怕，但你必須勇敢，相信我當你聽到那些砲彈聲，就連耶穌都會害怕。當時約有1500名英國士兵被殺、6500人被俘。

在跳傘之後的老兵，在年輕傘兵的帶領下順利降落，比出勝利的手勢。照顧他們的看護人員感動表示，在照顧這些人時，你根本沒有太多時間想要看書打發時間，因為他們身上的故事真的太精彩，每一位都是偉大的英雄。

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