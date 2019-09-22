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宜蘭凌晨火警5傷「婆媳雙亡」…鄰見火海嚇腿軟！警消初判充電延長線惹禍

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記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉日新路2巷內民宅22日凌晨2時許發生死亡火警，猛烈延燒的火舌瞬間吞噬2棟民宅，造成一對婆媳80歲的陳婦、53歲的高婦死亡，另還有5人受到輕重傷。報案鄰居回憶，深夜時分突然聽聞巨響，好奇走出察看後，就見到一片火海，當場嚇到雙腿癱軟。警消初步調查，初判原因應是電動機車充電延長線短路，相關跡證目前已送鑑定，確切結果還有待進一步釐清。

▲▼宜蘭冬山鄉日新路2巷2民宅陷火海，警消救出受傷3名男子及搶救另受困2人中。（圖／宜蘭消防局提供）

▲宜蘭冬山鄉日新路巷弄民宅陷入火海，目擊的鄰近住戶一度嚇到腿軟。（圖／宜蘭消防局提供）

宜蘭縣消防局22日凌晨2時09分接獲通報，日新路巷弄內多處民宅竄火，到場後發現10號、12號2間相連民宅陷入一片火海中，立即架設水線搶救，無奈住在10號內的一對婆媳救出後已無生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。

此外，警消還在火場中救出27歲、65歲的黃男、56歲的池女、27歲的黃女，4人均是吸入性嗆傷，意識清楚，送往博愛醫院；另名55歲的王姓男子救出後深受重傷，除吸入性嗆傷外，全身肢體50%二至三度燒燙傷，經插管治療後仍處於昏迷狀態，目前已轉送台北三軍總醫院救治。

▲▼宜蘭冬山鄉日新路2巷2民宅陷火海，警消救出受傷3名男子及搶救另受困2人中。（圖／宜蘭消防局提供）

▲警消搶入屋內搶救，整起火警共釀成2死5傷慘劇。（圖／宜蘭消防局提供）

警消指出，這起火警一共出動羅東、冬山、廣興、馬賽、五結、宜蘭等分隊前往搶救，共計消防車12輛、救護車5輛、消防人員30名、役男2名，整起火警於清晨5時28分完全撲滅，目前共釀成2死5傷慘劇。

在火勢熄滅後，火調科人員走入火場勘查，發現並未有外力介入、人為縱火跡象，初步研判應是停在10號民宅前的電動機車充電延長線起火；由於該延長線自客廳連接到屋外，研判起火點位於客廳機率較高，火流竄出後一發不可收拾。目前相關跡證已送鑑定，確切起火原因為何，仍尚待深入釐清。

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▼火調科人員事後在火場內採證。（圖／宜蘭消防局提供）

▲▼宜蘭冬山鄉日新路民宅火警，婆媳雙亡。（圖／記者莊智勝翻攝）

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