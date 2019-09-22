美中貿戰衝擊包裹！美嗆「郵費不公」　最快10月退出萬國郵聯

▲ 白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美中貿易新戰線鎖定145年歷史的萬國郵政聯盟（UPU，簡稱「萬國郵聯」），川普政府主張，國際郵費對美企不公，因為包裹從中國送達美國紐約的費用比美國境內郵費還要低，要求推動改革。美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）本周將為此率團前往瑞士日內瓦進行協商，若改革失敗，美國最快會在10月17日退出萬國郵聯。

綜合彭博、金融時報等外媒報導，萬國郵聯自1874年成立迄今已有145年歷史，設立相關標準確保國際郵件包裹能送達全球各地。但根據納瓦洛的說法，萬國郵聯在1960年代訂定的國際郵費已過時，跨境投遞郵件所支付的處理費「終端費」（terminal dues）並未與電子商務同步，使得美國成為最大受害者。

納瓦洛表示，製造商從柬埔寨、中國等國家寄送小型包裹到美國紐約的費用，比美國業者把包裹從洛杉磯寄到紐約還要便宜，這也讓美國企業處於競爭劣勢。

▲ 美國要求改革萬國郵政聯盟，以便對聯邦快遞（FedEx）等美國企業有利。（圖／路透）

如今，萬國郵聯代表大會即將於24日登場，旨在修訂國際信件及小型包裹的交付報酬率計算方法。現階段已有多個選項以供表決，包括讓成員國實施本國宣示費率的「B案」；在美國宣示郵費費率的同時，其他國家依決議分階段改變費率的「多速案」；提高包裹寄至美國的費率，並針對美國境內郵費設定上限。

根據納瓦洛的說法，美國尋求「由本國宣布費率的系統」，美國郵政總局應該要重新計算他國把郵件、小包裹寄至美國的費用；也就是說，美國只會在B案或多速案通過的狀況下留在UPU，否則就會退出。對此，美國郵政總局已表態支持川普政府的決定，強調希望能看到一份改革終端費的協議。

彭博分析，川普政府此舉幾乎是在單挑中國，因為中國電商和出口業者享有國際郵費費率大幅度的折扣。TIMES則形容，此次會議有可能是最後磋商機會，「這看起來就像是，川普正在進行自己的脫歐，有可能是一場完全不受控制的局面。」

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