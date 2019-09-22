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「元朗事件」滿2個月！示威者朝警車投汽油彈　防暴警放催淚彈驅趕

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▲▼921元朗靜坐，反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港昨日深夜再次引爆警民衝突。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》爭議已延燒近3個多月，昨（21）日恰逢「元朗事件」滿2個月，因此有網友號召當天晚間到港鐵元朗站靜坐；港鐵得知此事後便宣布關閉元朗站，示威者只好轉往附近的「YOHO MALL」商場表達訴求。不過直到入夜時，有激進的示威者朝著警車投擲汽油彈，讓警民再次引爆衝突。

綜合港媒報導，21日晚間有許多身穿黑衣的示威者聚集在「YOHO MALL」，並且高喊「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號；另外，他們也合唱《願榮光歸香港》，希望港府能夠盡早回應。據悉，當時現場聚集人數約有200至300人，附近則有20至30名防暴員警維持秩序。

▲▼921元朗靜坐，反送中。（圖／達志影像／美聯社）

直至晚間9點13分左右，有示威者開始佔據元朗大馬路，並且向2輛警車扔擲汽油彈；防暴員警見狀便出示「黑旗」警告，他們將要施放催淚煙進行驅趕，速龍小隊也迅速到場戒備。港警隨後表示，元朗站附近一帶有人聚集、起哄，並且佔據馬路和縱火，「車上員警的生命安全受威脅」，警方將在短時間內驅散示威者，並警告示威者立刻停止所有違法行為，離開現場。

▲▼921元朗靜坐，反送中。（圖／達志影像／美聯社）

晚間11點左右，港府發聲明指出，對激進示威者在屯門及其他地區的暴力及破壞行為，予以強烈譴責。防暴警察也開始於大馬路施放最少10枚催淚彈驅散人群，直到今（22）日凌晨1點左右，元朗大馬路的防暴警查才陸續將盾牌放回警車，部分警車駛離，讓氣氛回復平靜。

據悉，元朗炮仗街至少有3人被截查；在元朗大馬路也有至少5人被截查。港鐵稍早宣布，西鐵線及輕鐵列車服務今早維持正常。

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