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華聞快遞／河南對「一帶一路」沿線國家進出口值創年內新高

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲第21屆中國國際工業博覽會上海落幕。（圖／翻攝自中新網）

《河南》：河南對「一帶一路」沿線國家進出口值創年內新高

河南省對「一帶一路」沿線國家貿易持續升溫，今年8月份進出口值突破百億人民幣，創年內新高。（中新網）

《甘肅》：專家聚蘭州新區把脈「數字農業」：「智推」西部農業提速增效

第六屆農業大數據高峰論壇21日在蘭州新區舉行。大陸300余專家、學者及技術人員匯聚一堂「傳經送寶」，深入探討農業大數據助力西部農業農村經濟發展，探索西部地區農業產業提速增效的路徑與方法，進一步提升現代農業科技水準。（中新網）

《廣西》：中國-東盟致力構建更為緊密的命運共同體

第16屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會21日廣西南寧開幕。各方一致表示，將通過多領域的務實合作，攜手打造更高水準的中國—東盟戰略夥伴關係，建設更為緊密的中國—東盟命運共同體。（新華網）

《雲南》：多國茶產業代表齊聚臨滄 聚焦中國茶葉出口

2019雲南臨滄「天下茶尊」茶葉節國際茶業發展峰會21日舉行，來自中國、比利時、澳洲、馬來西亞等國家和地區的茶產業代表紛紛聚焦目前中國茶葉出口存在的問題和解決路徑。（中新社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲世界製造業大會舉行。（圖／翻攝自中新網）

《四川》：總額達652億人民幣的95個項目落戶四川達州

四川省達州市「6+3」產業投資推介會暨合作項目簽約儀式21日下午在成都舉行。此次累計簽約投資合作項目95個，投資總額652億元人民幣。（中新網）

《上海》：第21屆中國國際工業博覽會上海落幕

作為中國「工業風向標」的年度展會，以「智能、互聯——賦能產業新發展」為主題的第21屆中國國際工業博覽會21日在上海落幕。（中新網）

《甘肅》：甘肅旅遊呈井噴式增長

甘肅省文化和旅遊廳廳長陳衛中表示，甘肅的文化和旅遊產業實現爆發式、井噴式增長，也迎來了歷史上最好的發展時期，「甘肅省今年僅8月遊客人次就已經達到5300萬，相當於過去1個季度遊客的人次；在敦煌鳴沙山景區，從8月開始，每天的遊客人次都在2萬左右，駱駝堵車成為了鳴沙山景區常見的景觀。」（中新網）

《安徽》：世界製造業大會舉行 多國代表建議加強製造國際合作

2019世界製造業大會9月20日至23日在安徽合肥舉行，有來自78個國家和地區的4500多位嘉賓出席大會。與會多國代表和知名企業高管建議，加強製造領域的國際合作，攜手積極推動工業4.0的發展。（中新社）

▼第六屆農業大數據高峰論壇21日在蘭州新區舉行。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

ET快訊
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