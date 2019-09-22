反送中「和你塞4.0」下午塞機場！機鐵只停機場站　防暴警巡邏戒備

▲香港和你飛3.0 現場。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波持續，網友發起「和你塞4.0」行動，22日午後到香港國際機場作「交通壓力測試」，試圖堵塞來往機場的交通。目前，機鐵對機場快線服務已作出調整，只停香港站機場站，每10分鐘一班。此外，大批防暴警察已在機場巡邏。

綜合港媒報導，機管局表示，機場快線上午9時起只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站，直至全日服務結束爲止，往市區的列車也只停香港站；此外，九龍站的市區預辦登機服務全日暫停。

機管局表示，香港國際機場客運大樓正實施進出管制安排，只有持有將於24小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客才可進入客運大樓範圍。

港鐵則指，機場快線列車服務只維持來往機場至香港站，每10分鐘一班，博覽館站暫時關閉。

▲香港防暴警察9月7日在機場巡邏。（圖／路透）

巴士服務方面，由市區開往機場／博覽館的各條E線巴士服務，上午10時半起從市區總站開出的班次路線將縮短改以東涌為終點站，由機場／博覽館開出往市區的E線巴士將維持正常路線運作。機管局呼籲，乘搭巴士前往機場的旅客盡量使用A線巴士。另外，機場一號停車場由上午9時起關閉。

機管局還表示，旅客預留充裕時間前往機場，也可聯絡相關航空公司，或透過機場網頁及「我的航班」流動應用程序，了解最新航班情況。

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