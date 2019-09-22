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皮帶狂抽幾小時！15歲少女慘遭5未成年「虐殺肢解」…分裝2大袋深夜埋墻角

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▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲陝西神木少女慘被同齡人殺害。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省神木市15歲少女張露（化名）離家未歸，2個月後屍體被發現，遺體更慘被肢解成幾塊。隨後有報導指出，她是被5名未成年要求賣淫，隨後慘遭長達數小時的殘忍毆打，死後還被分屍掩埋。目前，榆林市中級人民法院19日已經開庭審理此案。

綜合陸媒報導，多名被告人事發當日17時許將張露帶到他們暫住的房屋中，輪流用皮帶、拳腳、磚頭進行長達數小時的毆打，還用菸頭燙、用腳狂踢，致死者頭部數次撞擊在硬物上。毆打持續至22時許，幾人分別在現場的客廳和臥室睡覺，期間又因張露哭泣爬動，其中2人又用皮帶、拖鞋進行毆打，後拖至客廳沙發上，造成女孩次日早上死亡。

5人隨後在神木鎮東山頂荒地上挖好土坑準備埋屍，但害怕白天運屍體被人發現，便用被子、跳繩將屍體捆綁，抬至臥室地板上，之後離開。當晚，幾人再次回到住處，將張露的屍體兇殘的肢解後捆綁好，裝進2個蛇皮袋內，抬到幾十米遠的坡路南側磚牆角內掩埋。

經榆林市公安司法鑒定中心鑒定，被害人張露是頭部受鈍性外力作用使顱內出血，最後呼吸循環功能障礙死亡。

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲她生前被毆數小時。（示意圖／取自pakutaso）

據《澎湃新聞》報導，據神木市人民政府官網通報，神木市警方2018年11月19日偵破一起故意殺人案，發現1名國中女生遇害，抓獲了6名嫌疑人（均屬未成年人）。

法庭上，第一被告人17歲的楊女稱，當初她在大陸社交軟件QQ上加張露為好友，企圖介紹死者去賣淫。幾名嫌疑人都稱，國中輟學後，他們在餐廳或理髮店打工，沒有固定的經濟來源，想以此從中牟利。

起訴書還提到，在張露被害後，3位嫌疑人楊女、賀某、白某2018年10月14日商量好，又以逛街為由將一位14歲的李姓少女騙到某河堤處，迫使她賣淫。

庭審中，楊女辯稱，案發時並不是想剝奪張露的生命。她的辯護律師稱，她涉及的罪名應為故意傷害罪，不是故意殺人罪。對此，公訴人反問，那為何對被害人進行長時間的暴力毆打，造成了被害人的死亡。

張露家屬的代理律師稱，庭審中，因犯罪嫌疑人及其家屬的認罪態度不好，死者家屬決定放棄民事賠償請求，只要求嚴懲兇手，並追究涉案嫖娼人員韓男的刑事責任。

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