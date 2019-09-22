聯合國峰會前！文在寅會見川普「談日本貿易戰、盼北韓去核化」

▲南韓總統文在寅22日飛往美國紐約，將與美國總統川普會談。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

為了改善與日本的紛爭，以及南北韓之間的關係，南韓總統文在寅22日前往美國紐約與美國總統川普見面，預計於23日舉行韓美會談，並出席聯合國峰會。

據韓聯社報導，這次是文在寅與川普的第9次韓美峰會，文在寅希望透過討論合作的方式，實現北韓的完全去核化，並建立永久和平，期待川普能夠想方設法來推進南北韓的和平，同時消除大眾對於韓美同盟的擔憂。

報導指出，由於日本7月初對南韓實施更嚴格的出口限制，並從貿易優惠白名單中去除，南韓則以不續簽《軍事情報保護協定》（GSOMIA）作為反擊。文在寅恐怕將針對日韓貿易戰問題與川普會談，希望美國能在解決日韓爭端中發揮作用，而川普則希望南韓為駐韓的2.8萬名美軍提供更多資金支持。

另外，文在寅預計於聯合國峰會上以首爾的和平願景為題發表演說，呼籲各國給予支持，並參加聯合國氣候峰會，之後會見國際奧運協會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），討論2032年與北韓共同舉辦夏季奧運會等行程。

不過韓媒分析，文在寅不太可能在聯合國峰會中，與日本首相安倍晉三舉行雙邊會談，將於26日返回南韓。