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腹痛反復嘔吐…3歲女童送醫一照「6圓狀玩具」塞腸子！臟器還黏住了

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▲▼3歲女童吞下一堆玩具。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲6顆圓溜溜的異物。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

家住廣東梅州市平遠縣的3歲女童娜娜（化名）接連幾天都喊肚子疼，還反復嘔吐，被家人趕緊帶到醫院檢查。沒想到，孩子一照X光片，身體裡竟然有一堆「玩具」！6顆圓溜溜的異物，連成一串，卡在小腸和大腸中間，正是造成她生病的罪魁禍首。

據《看看新聞》報導，梅州市人民醫院小兒外科的醫生說，因為孩子吃下去的具體的時間家長也搞不清楚，但吃下去後開始說肚子疼，還反復嘔吐，隨後被家長帶去當地醫院，才發現肚子裡居然有異物。

醫生發現異物看起來像是一顆顆珠子，而且看孩子精神還不錯，準備先觀察一陣子看看能不自己排出來。可1天後，醫生們發現，這幾顆珠子竟然有磁力，還吸在了一塊，當下立馬決定進行手術，「幾個有磁力的珠子把2段腸子吸在了一起，隨著腸子蠕動，薄薄的腸壁一下就撐不住了，如果被磨穿孔後，孩子可就危險了。」

▲▼3歲女童吞下一堆玩具。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲3歲女童吞下一堆玩具。（圖／翻攝自《看看新聞》）

醫生在手術中發現，這種珠子的磁力可不弱，6顆的磁力甚至可以把手術剪刀提起來。梅州市人民醫院小兒外科副主任醫師鄭斌說，「孩子腸子中間已經磨出很多淤血，再磨的話估計就破了。」

醫生提醒，家長一定要慎重選擇玩具，太小的玩具容易被誤吞，造成孩子窒息、刺穿臟器等嚴重後果，「如發現孩子因吞食異物而發生異常，千萬別自行處理，也不要抱著讓孩子自行排出的僥倖心理，一定要送院檢查。」

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