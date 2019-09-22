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肚裡藏天使！不孕媽奇蹟懷孕12周　超音波照驚見「守護神」

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▲▼超音波照拍到守護天使。（圖／翻攝自Facebook／Britainy June` Clark）

▲超音波照右上角拍到守護天使。（圖／翻攝自Facebook／Britainy June` Clark）

記者張方瑀／綜合報導

對許多不易受孕的夫妻來說，若是能意外懷孕就已經非常幸運，不過英國一對年輕夫妻，不僅在醫生宣布不易受孕後奇蹟懷孕，更在超音波照看見，似乎有個「天使」正在子宮裡守護著孩子，讓他們開心地表示，鐵定是上帝派來保護孩子的。

現年24歲的克拉克（Britainy Clark）被診斷出患有子宮內膜異位症，所以可能不太容易懷孕，這對一直想要孩子的她來說是一大打擊。過一陣子之後，克拉克連續幾星期感到身體不適，常常反胃想吐，她的伴侶建議驗孕看看，克拉克也抱持著是了也沒差的心情，買了驗孕棒來測試後，發現自己居然懷孕12周了。

▲▼超音波照拍到守護天使。（圖／翻攝自Facebook／Britainy June` Clark）

這個美麗的意外對克拉克來說，已經是夠驚喜的，沒想到在拍完超音波照後，收到一份更大的禮物。原來在照片的右上方拍到一個奇怪的影子，她將照片傳給家人看後，發現這個影子就像「天使」一樣，有著一張臉，並用手指著肚子裡的孩子。克拉克開心地說，這就像是孩子的守護天使，準備帶著她和孩子跨過每個難關。

台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民表示，婦女得到子宮內膜異位的機率大約為10%，有三成女性會在治療後復發，其中約有 1-2%的人會轉為癌症。有家族史者若出現經痛、性交疼痛、經期腹瀉等症狀，應儘速就醫檢查，若是拖延輕忽，病情只會日趨嚴重，後續的治療也將變得困難。

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