女宿出現小強！高中妹嚇歪秒發文「高價求幫打」　男學生全慫了：會飛更噁…

▲女高中生不敢打寢室內的蟑螂，於是上網求救。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

如果在家中看見長長觸鬚、6腳快速爬動的蟑螂，想必許多人都會嚇得放聲尖叫。大陸一間高中女生宿舍近日就出現小強橫行，有女學生趕緊在通訊軟體微信上發文求救，「16樓求打蟑螂，高價」，不過卻只有得到幾個「哈哈哈」的敷衍訊息，眼看沒有男同學願意幫忙，她只好親自殺生換取寢室的祥和。不少男網友看完都笑說，「連我都怕，尤其會飛的那種更噁心。」

綜合陸媒報導，事發在浙江省杭州市，一間高中女生宿舍12日出現一隻蟑螂，有女同學看到後立刻在微信群組發文，願意付出高額獎金，希望有人能夠幫忙殺掉噁蟲；但是大家看完後卻只是回覆「哈哈哈」訊息，女同學最終只好親自與寢室內的不速之客搏鬥，所幸她不久就贏得了勝利並開心說道，「我親自打死了！」

▼沒人願意出馬殺小強，女學生只好親力親為。（圖／翻攝自微博）

有男學生受訪時指出，大家幾乎都不敢幫忙打蟑螂，「打這種東西時，都害怕會有爆漿的東西出來。」也有人說，看到蟑螂時，當下反應除了尖叫以外，就是趕緊拿出殺蟲劑等「神器」，才敢繼續下一步動作。還有男同學分享，自己曾經一開門就看到蟑螂亂竄，甚至是在家中休息到一半時，被蟑螂爬上身的恐怖經驗。

▼多數男學生也不敢打蟑螂。（圖／CFP）

不少網友看完後紛紛留言，「確實可怕，如果飛起來往臉上撲，那真的會嚇暈」、「在蟑螂面前分什麼男女！」、「我覺得蜘蛛、老鼠比蟑螂還噁」、「怪不得一堆男生單身」、「還好我有養貓，只能讓貓來救救奴才」、「衛生環境處理好，自然就不會出現蟑螂啦」、「我願意幫忙打蟑螂賺錢！」、「我都上網買超多殺蟑藥…」、「缺一個不怕蟑螂的室友～」、「男生也太慫了」、「小隻還能接受，大隻的我無法」。

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