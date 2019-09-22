路徑掃過全日本！塔巴颱風暴風圈蓋九州、四國　400毫米狂雨再下2天

▲塔巴颱風襲日帶暴風豪與。（圖／翻攝自日本氣象廳，同下）

記者林瑩真／編譯

今年第17號颱風塔巴22日早上10時位於距日本長崎縣五島市南西海面230公里處，以每小時30公里的速度往北北東前進，預計九州、中國地區要慎防大雨、暴風及長浪。

日本氣象廳指出，塔巴颱風以九州為中心吹著強風，長崎縣對馬市鰐浦早上7時30分已經觀測到最大瞬間風速27.8公尺的強風。預測23日最大風速，九州北部、中國地區及北海道約30公尺；九州南部、近畿、北陸、東北地區25公尺；奄美、四國地區23公尺；若是最大瞬間風速，九州北部及中國地區恐達45公尺，北海道則達40公尺。

▲日本九州、四國地區有豪雨。

另外，九州、四國地區也有發達雨雲，早上9時前一個小時，德島縣劍町就觀測到60毫米的大雨，大分縣國東市則有36毫米。氣象廳表示，接下來24小時中，雨量多的地區恐達250至400毫米，尤其宮崎縣、熊本縣、大分縣以及德島縣有土石災害的可能，目前已經發布「土砂災害警戒」。

氣象廳預測，23日起24小時內降雨量，四國約400毫米、九州300毫米、近畿180毫米、中國150毫米；24日起的24小時，北海道100至200毫米、近畿及北陸、東北地區50至100毫米。各地也要另外注意河川暴漲、淹水情況。