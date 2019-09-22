30%活貧窮線下…埃及爆反政府抗議　警發射催淚彈逮74人

▲埃及反政府抗議，大批年輕人走上街頭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

埃及首都開羅（Cairo）、亞歷山卓（Alexandria）、蘇伊士（Suez）等城市20日開始爆發大規模示威遊行，要求總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）因貪腐下台，群眾不斷高喊「塞西滾出去」、「離開就是離開」、「我們不走，他必須走」。在遊行期間，警察不斷發射催淚瓦斯驅離，更逮捕了至少74名抗議人士，便衣景長也持續在街道上搜捕。

許多年輕人20日晚間聚集在開羅解放廣場（Tahrir Square），高呼「塞西滾出去」、「離開就是離開」、「我們不走，他必須走」、「人民要求政權垮台」等口號，要求塞西下台，這也是2013年塞西發起軍事政變，坐上總統大位後，埃及所爆發的第一次大型示威。因為埃及的年輕人再也受不了日益嚴重的貧窮問題，也無法坐視官員貪腐的行徑。

▲目前有至少74人遭警方逮捕。（圖／路透）



《半島電視台》報導指出，埃及有33%的人生活在貧窮線以下，高於2015年的28%和2000年的17%，每日生活費不到1.4美元，且物價也不斷飆漲。就在此時，塞西更利用數百萬美元的公共資金大舉興建別墅，甚至在軍營內蓋了一座宮殿，讓埃及的年輕人終於忍無可忍，決定上街遊行，希望能推翻政權。

يأبى القتلة والمجرمون إلا أن يواصلوا مسيرة القتل والإجرام ضد شعبهم.#ميدان_التحرير pic.twitter.com/R20LqPPVqU — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 21, 2019

埃及前任民選總統穆希（Mohamed Morsi）因遭民眾大規模抗議，2013年被塞西領導的軍方推翻。塞西2014年首度當選埃及總統，2018年3月贏得連任，得票率超過97%。不過，自從塞西推翻穆希後，埃及政府便因積極打壓政治對手和異己，當局已監禁數以千計的穆希支持者及自由派和非宗教活躍人士，包括部落客、演員、歌手及記者。

متداول| ارتفاع أعداد المتظاهرين بشكل سريع في الشوارع المحيطة بـ #ميدان_التحرير

#نازلين_بعد_الماتش pic.twitter.com/JHkIm1jYBn — نون بوست (@NoonPost) September 20, 2019

目前在推特上「#解放廣場」（#Tahrir_Square）的主題標籤，讓埃及街頭的抗議成為全球矚目焦點，越來越多讓在網路上公布遊行與驅離的狀況，但埃及政府至今沒有正式回應。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

