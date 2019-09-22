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美派軍準備進駐！油廠遭炸…沙國嗆：採取一切「必要措施」還擊

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▲▼沙烏地阿拉伯煉油廠遭攻擊後續影像曝光。（圖／路透）

▲沙國煉油廠遭攻擊後全球油價大漲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯「阿美石油公司」（Saudi Aramco）兩座煉油廠14日受到無人機攻擊，美國與沙國皆將矛頭指向伊朗，沙國外交部長朱貝爾更指出，等待調查結束後，將會採取一切「必要措施」回擊。美國國防部長埃斯柏也表示，會在中東國家增派美軍部隊以及飛彈、空中防禦系統。

▲▼沙烏地阿拉伯國防部發言人馬利基中校（Turki Al-Malik）在首都利雅德（Riyadh）召開記者會，展示攻擊阿美石油公司煉油廠的導彈殘骸，證明攻擊是伊朗所為。（圖／路透）

▲沙國展示攻擊導彈。（圖／路透）

沙國日前在記者會上公布無人機、導彈殘骸，並指在初步調查中發現，這些攻擊並非來自沙國南方的葉門，而是來北方，且這些武器皆是伊朗製造。朱貝爾（Adel al-Jubeir）向記者表示，沙國正在與盟國協商，會在調查結束後採取「必要且適當」的措施回擊。他也強調，國際社會必須一起承擔責任，對這種威脅全球經濟的魯莽行為，採取堅定和明確的立場。

埃斯柏（Mark Esper）20日表示，美國將向沙烏地阿拉伯等中東盟國加派軍隊，已加強該國的空中和導彈防禦力，但尚未決定增兵數量。美國總統川普也針對伊朗央行實施新的制裁，並強調他希望能夠避免軍事衝突，伊朗當局應盡快重回外交溝通管道，如果情況再惡化，美方還會再做更多部署行動。

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