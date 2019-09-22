生日成忌日…9歲女童家門外騎腳踏車跌倒　煞車把手撞上動脈亡

▲西佩斯從腳踏車摔落在地，煞車把手撞到動脈而死亡。（圖／翻攝自gofundme）



記者丁維瑀／綜合報導

美國肯塔基州（Kentucky）9歲女童西佩斯（Charlene Sipes）17日本來開心過著生日，出門騎腳踏車，怎料晚間不慎跌倒，她被煞車把手撞破脖頸動脈，當場死亡。女童母親費雪（Tiffany Fischer）悲痛寫道，「這不該是真的，這該是一場我要醒來的夢，一切都是惡夢。」

這起事件被形容成「反常事故」，《時人》（People）雜誌報導，拉魯郡（LaRue County）驗屍官發言人表示，西佩斯17日晚間從腳踏車摔落在地後死亡，當時她就在家附近，煞車把手撞到她的動脈。

據了解，西佩斯生日當天沿著家門前的小路騎腳踏車，倒在地上的她隨後被母親發現，把她先帶回距離約200英尺處（60公尺）的住家。悲傷的費雪說，那天是女兒9歲生日，一家人共度整整9年的生活，「我的寶貝，我的小女孩，這輩子我從未如此傷心。」

西佩斯是亞伯拉罕林肯小學（Abraham Lincoln Elementary School）3年級學生，她有4名手足。費雪透過臉書表示，她將向自己最好的朋友做出最終告別，「給我的小女孩，我的家人要向我們生命中最耀眼的光芒說再見。」

募款網站GoFundMe可見支持這家人的頁面，民眾已捐款起碼6500美元，超過該家庭原本2000美元的目標。西佩斯生前就讀的小學，學生、家屬與老師等人員都獲得諮商相關幫助；校長威爾克森（Crystal Wilkerson）透過聲明表示，西佩斯是個迷人又有愛心的學生，深受師生愛戴。

募款頁面發起人在下方留言處寫道，大家已向女童告別，她被數百朵玫瑰花以及風鈴圍繞，許多愛她的親朋好友都前來致哀。

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