規模5.6！阿爾巴尼亞30年最強地震　至少68傷、近百棟建築損壞

▲阿爾巴尼亞首都地拉那(Tirana)現場四散著建築物瓦礫。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

巴爾幹半島國家阿爾巴尼亞當地時間21日下午發生規模5.6地震,CNN指出,至少造成37人受傷,目前各家外媒援引的傷者人數幾乎都不相同。該國國防部表示,這是過去30年以來,當地所感受到最強烈的地震;根據國防部長說法,在兩個地區有近百棟建築震裂。

美國地質調查局(USGS)資料顯示,地震發生在阿爾巴尼亞沿岸港口城市都拉斯(Durrës)附近,距離首都地拉那(Tirana)以西35公里處。阿爾巴尼亞公共廣播電台報導,地拉那一家醫院有37名傷者。該國總理拉馬(Edi Rama)接獲災情後則取消前往紐約的旅程,預計從法蘭克福(Frankfurt)返國。

#Albania was struck by 5.6-magnitude earthquake today, the strongest in decades. Thoughts and prayers to those affected and all my family and friends back home. pic.twitter.com/YuVjyQYcO5