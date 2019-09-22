規模5.6！阿爾巴尼亞30年最強地震　至少68傷、近百棟建築損壞

▲阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）現場四散著建築物瓦礫。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

巴爾幹半島國家阿爾巴尼亞當地時間21日下午發生規模5.6地震，CNN指出，至少造成37人受傷，目前各家外媒援引的傷者人數幾乎都不相同。該國國防部表示，這是過去30年以來，當地所感受到最強烈的地震；根據國防部長說法，在兩個地區有近百棟建築震裂。

美國地質調查局（USGS）資料顯示，地震發生在阿爾巴尼亞沿岸港口城市都拉斯（Durrës）附近，距離首都地拉那（Tirana）以西35公里處。阿爾巴尼亞公共廣播電台報導，地拉那一家醫院有37名傷者。該國總理拉馬（Edi Rama）接獲災情後則取消前往紐約的旅程，預計從法蘭克福（Frankfurt）返國。

#Albania was struck by 5.6-magnitude earthquake today, the strongest in decades. Thoughts and prayers to those affected and all my family and friends back home. pic.twitter.com/YuVjyQYcO5 — Deni Hoxha (@Deni_Hoxha) September 21, 2019

歐洲新聞台（Euronews）報導，規模5.6地震發生後，隨後又有餘震，都拉斯、地拉那當地居民紛紛出門，也有人來到公園尋求安全。地拉那一名67歲的居民告訴《路透社》，所有的鄰居都尖叫跑出門，「感謝上帝，這沒有持續太久，大約20秒。住在10樓簡直是噩夢，我不記得有比這次地震更強大的。」

Albania has been struck by two 5.8 and 5.3 magnitude quakes, forcing citizens to evacuate their homes. Police caution citizens to stay outside. pic.twitter.com/IM3ZmAUImD — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 21, 2019

阿爾巴尼亞衛生部長Ogerta Manastirliu表示，有68人在地拉那、都拉斯醫院接受治療，其中不少人已出院；許多人是在慌亂跑出家門時受傷。國防部長扎奇卡（Olta Xhacka）則在記者會說明，地拉那地區有48棟房屋和3棟公寓出現裂痕，而在都拉斯地區，42棟房屋與4棟公寓大樓受損，「最重要的是沒有人喪生。」

都拉斯一棟公寓大樓受損嚴重，裂痕從6樓一直延伸到1樓地面。來到地拉那，一棟老屋的牆壁出現裂縫，人員緊接著被疏散，許多地方可見建築物的瓦礫。

►即日起，我退出老化黨。