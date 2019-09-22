脫北者盼好生活…母與6歲兒到南韓餓死成腐屍　警打開冰箱震驚

▲民眾拿起脫北者韓星玉與兒子的照片，面容悲傷。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

42歲的脫北者韓星玉（Han Sung-ok，音譯）逃離北韓後，去年12月輾轉來到南韓，原本以為可以過著更好的日子，她今年7月卻被發現與6歲的兒子在住處死亡；警方到場時發現冰箱是空的，猜測母子倆可能餓死。數百人本月21日走上首爾街頭，氣憤要求總統文在寅重視脫北者的福祉。

CNN報導，為了哀悼這名母親，數百人21日來到首爾抗議，許多人自己也是脫北者，他們帶著兩具空棺材前往青瓦台示威並大喊「把我們的星玉帶回來」，要求文在寅道歉，最終與警方發生衝突。

韓星玉數個月都沒有繳費，檢查水表的人員7月底來到她的住處，聞到難聞氣味。冠岳區警方聲明指出，人員打電話給警方，警察到場後發現兩具嚴重腐爛的屍體，屋內還有空冰箱，猜測最大死因可能是過度飢餓。

SEOUL, South Korea — It was sad enough when the bodies of Han Sung-ok and her 6-year-old son were found in their $74-a-month apartment in Seoul in July, two months after they had died.But the story became national news after it emerged that Ms. #Defector https://t.co/ZO0WnQFBmR pic.twitter.com/6KMhxaNptg — ENM News (@Newsenm) September 21, 2019

由於屍體已腐爛，屍體解剖未能給出明確答案。此案引起脫北者的怒火，一些人指責南韓政府忽略這些族群的福祉，他們呼籲徹底調查這對母子的死因，同時改變政策，防止再度發生悲劇。

北韓大約有2500萬人口，沒有官方數據顯示到底有多少名脫北者。南韓政府則表示，自1998年來就接納3.2萬名以上的脫北者，光在去年就有1137人。

本月初，南韓統一部公開致歉，同時提出具體措施，包括積極調查在南韓的脫北者，找出是否有人處在風險之中，還要加強政府部門的資訊交流。不過，由脫北者構成的小組負責人透過聲明表示，政府要有更多舉措，「我們的立場是悲劇絕對不能重演。」

據了解，韓星玉2007年離開北韓，接著她被賣給住在中國的男子。提倡脫北者人權的金永華（Kim Yong-hwa）則協助韓星玉來到南韓，兩人認識多年，最初先曾在中國遼寧省瀋陽市見面。

南韓造船業2015年衰退後，韓星玉的老公失業，她因為要照顧新生兒無法工作，因此一家人又搬回中國，尋求更好的機會。直到去年12月，韓星玉打給金永華，她說自己與老公離婚，跟兒子搬到首爾。

▲縱使成功逃離北韓，脫北者在新環境仍要面臨重重難關。（圖／達志影像／美聯社）



在金永華協助下，韓星玉找到一個小公寓，她的兒子患有癲癇，幾乎要24小時照顧，她無法工作，因此試圖申請福利金。然而，這名母親的申請遭到拒絕，她沒有離婚證明與體檢文件。

一名官員告訴CNN，他們沒有韓星玉的來電紀錄，不過曾有她去年造訪該單位的紀錄。金永華對此非常感慨，「我不能替她做任何事，我把她從農村帶來這邊幹麻？就算是在中國農村，也不會有人因為飢餓而死。」

▲韓星玉的死訊引起其他脫北者的怒火。（圖／路透）



報導指出，南韓政府確實會協助脫北者，這些人抵達南韓後，會獲得800萬韓元（約台幣20萬元）。不過，脫北者最大挑戰之一是難以就業，去年一份調查顯示，超過2.5萬名脫北者發現自己的失業率比南韓人高出2.9％；近60％受訪者認為，照顧孩子會阻礙他們任職。

另一名43歲脫北女子金鄭阿（Kim Jeong-ah，音譯）也曾在中國被以新娘身分買賣，她13年前獨自來到首爾，後來生下孩子，她發現自己進退兩難，最後只找到兼職工作，她與老公、兒子住在狹小的公寓。

金鄭阿認為，除了福祉問題，南韓民眾通常沒注意到脫北者的心理創傷，她期望脫北者組織能獲得更多資源，「這種痛苦只能傳達給其他帶著同樣痛苦的逃離者，我們永遠不能遺忘。」