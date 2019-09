脫北者盼好生活…母與6歲兒到南韓餓死成腐屍　警打開冰箱震驚

▲民眾拿起脫北者韓星玉與兒子的照片,面容悲傷。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

42歲的脫北者韓星玉(Han Sung-ok,音譯)逃離北韓後,去年12月輾轉來到南韓,原本以為可以過著更好的日子,她今年7月卻被發現與6歲的兒子在住處死亡;警方到場時發現冰箱是空的,猜測母子倆可能餓死。數百人本月21日走上首爾街頭,氣憤要求總統文在寅重視脫北者的福祉。

CNN報導,為了哀悼這名母親,數百人21日來到首爾抗議,許多人自己也是脫北者,他們帶著兩具空棺材前往青瓦台示威並大喊「把我們的星玉帶回來」,要求文在寅道歉,最終與警方發生衝突。

韓星玉數個月都沒有繳費,檢查水表的人員7月底來到她的住處,聞到難聞氣味。冠岳區警方聲明指出,人員打電話給警方,警察到場後發現兩具嚴重腐爛的屍體,屋內還有空冰箱,猜測最大死因可能是過度飢餓。

