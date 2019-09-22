影／連千毅之亂扯出「疑仿冒行李箱」！授權函4疑點　台灣賓士：戴姆勒公司不存在

地方中心／高雄報導

知名網紅連千毅引爆「直播主之亂」，衍生出砸店、街頭開槍糾紛，還一度傳出連在直播上開賣的「賓士行李箱」疑似為假貨；連千毅本人20日大動作在臉書上開直播澄清，強調自己只是代銷商，並非製造商，還稱「整個亞洲不是只有台灣總代理在賣賓士的東西！」但台灣賓士公關經理楊依玲表示，連千毅PO出的授權函疑點重重，且根本就沒有授權函上所寫的這間「德國奔馳戴姆勒股份有限公司」。

▲直播拍賣天王連千毅。（圖／翻攝自Facebook／連千毅）

擁有黑道背景的連千毅，約在2年前轉戰網路直播，成功在業界闖出一片天，但也因其行事作風太過高調，多次登上媒體版面；此次連千毅與另名寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁摃上，外傳是因鄭的胞妹透過直播向連千毅購買要價6000元的福箱，但拆開後卻發現內容物根本不值6000元，要求退貨未果後引爆雙方戰火，從一開始的網路上互嗆叫囂，演變成連日砸店、街頭開槍風波，讓高雄警方相當頭痛。

▲外傳連千毅與鄭又仁的糾紛是因6000元的福箱而起。（圖／東森新聞）

如今雖然連千毅、鄭又仁於21日相繼落網，但先前警方曾在連千毅倉庫中查獲疑似仿冒品的「賓士行李箱」仍然沒有下文。20日清晨，檢警會同保二總隊、經發局等單位突襲連的倉庫直播站，發現其中一款賓士行李箱疑似為仿冒品，當場查扣並帶回調查釐清。隨後連千毅火速PO出產品授權證明書，揚言要對報導不實的媒體喊告。

在台灣賓士回應「戴姆勒集團和台灣賓士所授權的原廠精品，目前都僅在官方核准的經銷通路進行販售」後，連千毅大動作開直播維護商譽，強調自己是代銷商，並非製造商，也不是進口商，還表示「今天台灣授權廠商有講，未經他們認同的都非正貨，但賓士水貨車10台有8台，你能說他是山寨仿冒嗎？」「整個亞洲不是只有台灣總代理在賣賓士的東西！」同時嚴厲聲明，如若供貨廠商敢混雜假貨，「我一定告到底，求償1000倍！」

▲在傳出賓士行李箱疑似為仿冒品而遭檢警查扣後，連千毅大動作開直播澄清。（圖／東森新聞）

追查同款式行李箱，除了連千毅在直播上喊價拍賣外，知名購物網站上也有同款商品，且雙方都來自同一供貨商。但令人疑竇的是，連千毅所賣的行李箱自6000元開始喊價，但購物網站上卻要價39000多元，價差相當大。在傳出該款行李箱疑似為仿冒品後，該網站也悄悄將商品下架，避免再生波折。

細看連千毅PO出的授權證明書，內容有4大疑點，除了中文部分皆用簡體字外，最上方的「AUTHORIZATTON」也拼錯，且授權方的這位「茲」也不知道到底是誰。此外，台灣賓士公關經理楊依玲指出，授權函下方所寫「茲授權德國奔馳戴姆勒股份有限公司」也有誤，「我們戴姆勒集團旗下子公司，並沒有一個叫做『德國奔馳戴姆勒公司』，並沒有這樣的公司存在。」

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▼連千毅PO出的授權函疑點重重，台灣賓士也表示，並沒有「德國奔馳戴姆勒公司」存在。（圖／東森新聞）