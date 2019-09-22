華聞快遞／為期5天！高雄產業考察團前進「海南自貿區」尋找商機

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》為期5天！高雄產業考察團前進「海南自貿區」尋找商機

應海南省台聯的邀請，台灣高雄產業考察團一行32人在海南進行為期5天的考察。考察團由陳東陽擔任團長，成員多為台灣中小企業主，涉及投資、建築、餐飲、生物科技、醫療健康、農業等領域，他們將在海南自貿區（港）建設中尋找商機，促進瓊台交流合作。（中新社）

《廣東》2019珠洽會開幕 組織項目投資1983億元

2019第五屆珠江西岸先進裝備製造業投資貿易洽談會20日在廣東佛山開幕，共組織裝備製造業投資項目234個，計劃總投資額1983億元（人民幣，下同），其中投資超過10億元的項目57個，投資超過100億元的項目3個。（中新社）

《福建》福建推進健康扶貧 超過62萬貧困人口獲醫保資助1.38億元

福建省衛生健康委員會副主任陳輝近日表示，健康扶貧工程啟動以來，福建全力推進「三個一批」分類救治策略，頒布了一系列針對性的措施。（中新社）

《北京》金聯創：預計9月房地產投資增速小幅回升

2019年1-8月份全中國房地產開發投資和銷售情況公佈。在房地產開發投資完成情況方面，1-8月份，中國房地產開發投資84,589億元（人民幣，下同），同比增長10.5%，增速比1-7月份回落0.1個百分點。其中，住宅投資62,187億元，增長14.9%，增速回落0.2個百分點。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《貴州》431家台企紮根貴州 台商向大陸西區投入更多關注

全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長高錦樂近日，於「2019貴州·台灣經貿交流合作懇談會」期間，談及對貴州的印象時表示，如今大數據、物流、大健康等方面已成為台灣關注貴州的焦點，「隨著兩岸經貿合作與交流日益密切，台商開始向大陸的西部地區投入更多的關注。」（中新社）

《上海》長三角地區成為中國雲製造發展領航區

全球製造業正經歷深刻變革，充分融合雲計算、物聯網等新一代訊息技術的雲製造，將切實提高製造業的經濟社會效益。據2019世界製造業大會期間發布的《中國雲製造指數》顯示，長三角地區正在成為中國雲製造發展領航區和排頭兵。（新華網）

《北京》第六屆世界互聯網大會 將於10月20－22日在浙江烏鎮舉行

大陸國務院新聞辦公室18日舉行的記者會上指出，由國家互聯網信息辦公室和浙江省人民政府共同舉辦的第六屆世界互聯網大會，將於10月20日至22日在浙江烏鎮召開。（新華網）

《上海》上海自貿區擬將臨港新片區打造成「外國人才試驗區」

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區20日召開記者會，公佈《關於支持中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區更加便利更加開放地引進外國人才的通知》，計畫把新片區打造成外國人才試驗區，使外國人才在新片區實現真正的對標國際、轉型升級、安居樂業。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）