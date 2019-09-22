影／大一新生「網購筆電」！拆開包裹一看愣住：只有空殼+瓷磚…3萬7飛了

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名剛升大一的男同學小豪（化名）前幾天趁著中秋節優惠活動，利用自己打工賺到的錢在「京東」網購平台，購買一台8,499元人民幣（約新台幣3萬7千元）的戴爾（Dell）筆記型電腦，沒想到收到包裹打開一看，竟然只有筆電的空殼外加3塊瓷磚，讓他既生氣又難過。

▼滿心歡喜打開網購包裹，沒想到竟是收到筆電空殼加3塊瓷磚。（圖／翻攝自微博，下同）

據《看看新聞》報導，家住廣東省深圳市龍華區的伍姓媽媽說，自己的兒子小豪近日在網路上買了一台筆電，電腦當時是先寄到家裡，不過她並未拆封驗貨，就直接透過附近的順豐快遞打包寄兒子去學校；不料小豪開心收到貨品後，打開來卻傻眼了。

影像顯示，包裹內裝有戴爾筆記型電腦的憑證和說明書，不過實品實際上只是一個老舊的神舟品牌（Shenzhen）筆記型電腦空殼，上下兩端還被綁上共3塊瓷磚。

小豪隨後致電給京東客服，但對方聲稱電腦是在京東自營店購買，送貨員接收時已經是包裝好的紙盒，在運送和收件過程中，都沒有打開查驗過。客服還說，透過相關監視器錄影器確認後，可以證實物流環節沒有出現問題。

小豪失望地表示，「這已經是一種故意的感覺，綁了幾塊瓷磚。讓你感覺重量還在，你拿起來不打開，你完全不知道裡面是什麼東西的。」伍媽媽懷疑，電腦可能是在自營店出廠打包時，就已經被惡意掉包，對於兒子辛苦的打工錢泡湯了，她決定繼續和京東專員共同調查此事。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下