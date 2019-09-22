北部男交到彰化女友「交通超亂想分手！」　鄉親全氣炸：台北不也是？

▲原PO說，彰化人開車騎車都很隨便。圖為彰化知名景點八卦山大佛。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文指稱女友是彰化人，「但彰化人對於道路交通規則似乎很沒有守法觀念…有時我真的很想跟她分手。」對此，許多當地人反駁，「我彰化人，我都很遵守啊」、「這明明是個人行為，搞得好像都是彰化人的錯」；還有台北網友說，「我台北人，但我沒覺得台北就比較守交通規則啊。」一名「彰化女婿」日本人則大讚，「彰化！我愛你！我的第二故鄉！」

「我很傻眼她們彰化人的邏輯」，原PO近日在「靠北女友」臉書粉絲團說，開車載女友去便利商店，因超商外是紅線，他要開去找車位，「她就哀哀叫說什麼你停門口又沒有關係，買個東西就出來了，那麼麻煩幹嘛？就連她家人在我車上，也幫腔說我笨？」

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原PO表示，不只女友家人有這種不守法的觀念，從北部載女友回彰化，發現當地人開車騎車都很隨便，「彰化交通真的是亂的可以！紅線違停、路邊停車開出來也不看有沒有車；轉彎不打方向燈、逆向各種違規比例，彰化真的很誇張！有時我真的很想跟她分手，像這種彰化女生不守法觀念，我真的無法認同。」

▼原PO發文引發眾怒。（圖／翻攝「靠北女友」臉書）

對此，許多網友留言，「恭喜你得罪整個彰化的人」、「看到這覺得趕緊跟彰化人分手吧，因為你不配」、「你～不適合彰化人！祝你早點分手唄」、「不要以為我沒去過彰化喔，最好每個都這樣啦」、「得罪彰化人的方式有很多種，你算是最討厭的那種」、「所以北部人都不違規很守法⋯警察局要不要收掉？連這種事也要戰南北，這是個人行為吧」、「台北人也是不是嗎？又不是說住台北就比較高尚。」

也有娶台灣美嬌娘的日本男子說，「我太太是彰化人，因為工作關係在彰化居住超過10年，現已回到東京。我覺得前述所言都是個人行為，也是個人的感覺，我覺得彰化是一個非常棒的地方，民風純樸、彰化美食更棒，日本友人、客戶都讚不絕口。現在回到了日本東京，彰化是最讓我懷念的地方，以身為彰化女婿為榮！彰化！我愛你！我的第二故鄉！」

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▼原PO說，「彰化交通真的是亂的可以。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）